vor 3 Min.

Krankenhäuser: Der Mann, der das Diako umgebaut hat

Pfarrer Heinrich Götz hat das Diako wie kein zweiter Rektor geprägt. Nicht nur das Krankenhaus wurde bei laufendem Betrieb komplett erneuert.

Von Alois Knoller

Es wird ihm schwerfallen, „sein“ Diako loszulassen. Rektor Heinrich Götz hat die traditionelle evangelische Wohlfahrtseinrichtung im Park am Hauptbahnhof geprägt wie kein Vorgänger. In seiner Ägide wurde das Krankenhaus bei laufendem Betrieb komplett erneuert und das Gelände unter den verschiedenen Einrichtungen neu aufgeteilt. Zwei Jahre hat Götz schon verlängert, kurz vor seinem 67. Geburtstag nimmt er nun an diesem Samstag (9.30 Uhr, St. Anna) Abschied vom Amt.

Er kennt nahezu jeden mit Namen, wenn er übers Gelände spaziert. Und das tut er oft. Darin ist er ganz Seelsorger und allenfalls ein bisschen Manager und Chef. „Meine Philosophie lautet: ,Man muss spüren, dass das Diako ein christliches Haus ist.‘“ Deshalb fällt im neuen Klinik-Foyer der Blick zuerst auf den Raum der Stille, der durch einen Schneckengang betreten wird. Hier hat der Mensch Zeit, zu sich zu kommen. „Dieser Raum wird auch von den Mitarbeitern wahrgenommen“, weiß der Rektor. Geduldig hat Heinrich Götz darauf hingearbeitet, einen anderen Umgang mit den Menschen im Diako zu etablieren. „Es war nicht einfach, man muss alle Mitarbeiter mitnehmen.“ 85 von ihnen haben inzwischen die im Haus entwickelte diakonische Zusatzqualifikation erworben.

Das Diako in Augsburg wurde erneuert

Selbstverständlich musste Götz stets auch den wirtschaftlichen Erfolg im Blick haben. „Wir können unsere Unternehmenskultur nur auf gutem ökonomischen Fundament leben“, sagt er. Es gelte, eine Balance zu finden zwischen Rendite und Spiritualität. Das sei eine Situation, in der beide Seiten gewinnen. Götz ging durchaus ein Risiko ein, als er gleich nach seinem Amtsantritt zum Oktober 2000 daran ging, das Diako-Gelände neu zu überplanen. Eins kam zum anderen, mutig riss er die energiefressenden Gebäude der 60er-Jahre ab und verlagerte die Fachakademie für Sozialpädagogik in die Reese-Kaserne. Eine Tiefgarage, ein Ärztehaus, ein Tagungszentrum, ein Hotel – Rektor Götz war pausenlos am Bauen. Die schwierigste Entscheidung betraf das Krankenhaus. Sanieren oder neu bauen? Rückenwind gaben ihm die Belegärzte, die nun in unmittelbarer Nähe praktizieren. Es wurde ein Neubau. Wie viele Tage mag Götz in Gremien, mit Ministerien und mit Experten verhandelt haben?

Lieber Diako-Chef als Bischof

Das Standing dafür hat er sich an führender Stelle in der Landessynode erworben. Zwölf Jahre war Götz ihr Vizepräsident und sitzt bis heute im Finanzausschuss, wo der Haushalt der Landeskirche beschlussfähig aufgestellt wird. „Um evangelische Kirche transparent zu machen und ihre demokratische Struktur zu leben“, ist er vor 24 Jahren Synodale geworden. Im Herbst 2010 war er knapp davor, als Bischofskandidat seinen Hut in den Ring zu werfen. Die Zukunft der 160 Jahre alten Evangelischen Diakonissenanstalt Augsburg war ihm jedoch wichtiger.

Fast das ganze Berufsleben verbrachte der gebürtige Nördlinger in Augsburg: Ab 1983 Studentenpfarrer an der noch jungen Universität, ab 1987 als Pfarrer in St. Lukas in der Firnhaberau, wo er das „Konficamp“ mit entwickelte. Heinrich Götz war Senior des Pfarrkapitels und Mitglied der Dekanatssynode.

