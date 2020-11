vor 31 Min.

Kranzniederlegung für die Toten von Krieg und Gewaltherrschaft

In stillem Gedenken an die Toten von Krieg und Gewaltherrschaft haben Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber und der Volksbund-Landesvorsitzende, Regierungspräsident a. D. Wilhelm Wenning, an der Kriegsgräberstätte des Zweiten Weltkriegs im Augsburger Westfriedhof Kränze niedergelegt.

Dort haben 1164 Tote eine würdige Ruhestätte gefunden. Die Anlage wurde im Laufe der Jahre instandgesetzt - finanziert zu je einem Drittel durch die Stadt Augsburg, dem Bayerischen Sozialministerium und dem Volksbund, Landesverband Bayern (freiwilliger Zuschuss aus Erlösen der jährlichen Gedenkkerzen-Aktion "Lichter für den Frieden"). Auf weiteren neun Anlagen in Augsburg sind über 1.200 Tote beider Weltkriege und der NS-Gewaltherrschaft bestattet.

Die bereits seit Jahresbeginn anberaumte Volkstrauertag-Landesfeier musste aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Epidemie abgesagt werden. Ursprünglich hatten sich zu der Feier zahlreiche Gäste angemeldet, darunter Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und der Bischof von Augsburg, Bertram Meier. (att)

