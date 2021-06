Krawalle in Augsburg

17:54 Uhr

Alkoholverbote, Sperrungen und mehr: Augsburg geht hart gegen Randalierer vor

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag eine Ansammlung von hunderten Feiernden aufgelöst.

Plus Alkoholverbote, Sperrungen, mehr Polizei: Schon am nächsten Wochenende könnte sich einiges ändern in Augsburg. Wird dann wieder friedlich gefeiert?

Die Augsburger Krawalle müssen nach Ansicht des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann ( CSU) ein Nachspiel haben - und zwar nicht nur vor Gericht, sondern auch in der Stadt. „So ein Verhalten darf auf keinen Fall folgenlos bleiben,.“ betonte er gegenüber unserer Redaktion. Um die Situation an den kommenden Wochenenden zu entschärfen, hält Herrmann vor allem lokale Alkoholverbote für nötig. Außerdem werde die Polizei bei Bedarf „mit starken Einsatzkräften Präsenz zeigen.“

Themen folgen