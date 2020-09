14:31 Uhr

Krimineller gibt sich gegenüber Seniorin als Handwerker aus

Die Polizei warnt vor Unbekannten, die sich an der Haustür als Handwerker ausgeben.

Eine Seniorin ist in Augsburg Opfer von Kriminellen geworden. Mit welcher Masche die Täter in ihre Wohnung gelangten.

Es war am Dienstag gegen 11.20 Uhr als es an der Wohnungstür der 85 Jahre alten Frau im Alten Heuweg klingelte. Vor der Tür stand ein unbekannter Mann, der die Seniorin bat, ihm 100 Euro zu wechseln. Die Frau konnte der Bitte nicht nachkommen. Laut Polizei drängte sich der Mann offenbar in die Wohnung und drehte alle Wasserhähne auf. Er gab vor, die Wasserleitungen überprüfen zu wollen.

Falscher Handwerker dringt in Augsburg in Wohnung von Seniorin ein

Die Seniorin war nach Angaben der Polizei mit der Situation überfordert. Nachdem der vermeintliche Handwerker gegangen war, wandte sich die Frau an ihre Nachbarn. Dabei erfuhr sie, dass keinerlei Handwerker vom Hausmeister bestellt worden waren. Erst in den Abendstunden bemerkte die Rentnerin, dass Schmuck - darunter ein goldenes Armband - fehlte. Vermutlich hatte sich ein zweiter Täter durch das Ablenkungsmanöver durch die offenstehende Türe in die Wohnung geschlichen und die Gegenstände entwendet.

Der Beuteschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag. Die Polizei warnt vor einem weiteren Auftreten der Betrüger. Um sachdienliche Hinweise bittet die Kripo Augsburg unter 0821/323-3810. (ina)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen