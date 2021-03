17:05 Uhr

Kripo ermittelt nach Einbrüchen in drei Läden in Oberhausen

Einbrecher sollen in der Nacht auf Montag in Augsburg-Oberhausen in drei Geschäfte eingestiegen sein. Und richteten einigen Schaden an.

Einbrecher sollen in der Nacht auf Montag in Augsburg-Oberhausen in drei Geschäfte eingestiegen sein. Sie richteten einigen Schaden an.

In der Nacht auf Montag haben sich bislang unbekannte Täter in der Neuhäuserstraße bei drei Geschäften im Bereich der einstelligen Hausnummern gewaltsam Zutritt verschafft. Die Einbrecher richteten an den drei Objekten einen Sachschaden im je dreistelligen Bereich an, berichtet die Polizei. Ob etwas und wie viel gestohlen wurde, kann die Polizei zum derzeitigen Ermittlungsstand noch nicht sagen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (jaka)

Themen folgen