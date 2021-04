Kritik: Ist die Nachverfolgung in Augsburg zu langsam?

Plus Wieder wird Kritik am Corona-Management der Stadt Augsburg laut. Die Opposition beschwert sich über Verzögerungen bei der Kontaktnachverfolgung. Die Stadt sieht das anders.

Die Sozialfraktion hat im Stadtrat ihre Kritik am Corona-Management der Stadtregierung erneuert. Bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen und deren zügiger Benachrichtigung sehe man nach wie vor noch Probleme, so Fraktionsvorsitzender Florian Freund ( SPD), der nach eigenem Bekunden erst Tage, nachdem er von der Kita seiner Tochter über einen dortigen Fall informiert wurde, vom Gesundheitsamt darüber in Kenntnis gesetzt wurde. Derartige Beschwerden bekomme man von vielen Bürgern widergespiegelt, so Freund. Man frage sich, ob es die Stadt trotz der Erfahrungen der zweiten Welle nicht versäumt habe, das Gesundheitsamt ausreichend vorzubereiten. Er wisse von der Mail eines Schulleiters an die Eltern an einem Wochenende, in der dieser die Eltern dringend darum bat, die Kinder am Montag nicht zu schicken, so Freund. Im Gesundheitsamt habe der Pädagoge niemanden erreicht.

Augsburger Gesundheitsamt ist auf Laborergebnisse angewiesen

Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) und Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne) verwahrten sich mit deutlichen Worten gegen die Kritik. Unter der Woche klappe die Nachverfolgung innerhalb von 24 Stunden, am Wochenende sei das schwieriger. Fehler seien bei der Vielzahl der Infizierten und ihrer Kontaktpersonen (aktuell befinden sich in Augsburg 1609 Bürger in Quarantäne) nicht auszuschließen, aber Einzelfälle. In der zweiten Welle sei man von der Wucht überrascht worden, habe aber mit dem Ausbau der Kapazitäten darauf reagiert. „Wir sind gebrannte Kinder“, so Weber.

Wenn aktuell Anrufe vom Gesundheitsamt später kämen, liege das vor allem daran, dass die Behörde erst ein Laborergebnis vorliegen haben müsse, bevor sie tätig werde. „Im Kindergarten wird schnell die Eltern-Whatsapp-Gruppe angeworfen, wenn ein positiver Schnelltest vorliegt“, so Weber. Das Gesundheitsamt sei aber auf ein Laborergebnis angewiesen. Auch sie bekomme mitunter Beschwerden von Bürgern wegen einer vermeintlichen Schlafmützigkeit des Gesundheitsamts. Wenn man dann den Fällen konkret nachgehe, gebe es aber meist eine Erklärung, etwa dass in einem Kindergarten vergessen wurde, ein Kind auf die Liste der Kontaktpersonen eines Corona-Infizierten zu schreiben. Das übersehe die Sozialfraktion offenbar. „Ich kann es nicht mehr hören“, so Erben zu den Vorwürfen der Sozialfraktion, die seit Monaten das Corona-Management der Stadt kritisiert. In Einzelfällen könne es zu Verzögerungen kommen. „Aber die liegen nicht am System und auch nicht am Referenten.“

Testpflicht für Betriebe ist nur unter Voraussetzungen möglich

Zuletzt forderte die Sozialfraktion von der Stadt auch Auskunft darüber, in welchem Maß sie Firmen und Betriebe einer Testpflicht unterziehen will. Die Stadt müsse auch hier die neuen rechtlichen Möglichkeiten nutzen, um das Infektionsgeschehen nach unten zu bekommen. „Es darf nicht länger sein, dass wir unser komplettes privates Leben herunterfahren müssen, während für die Wirtschaft kaum Regulationen vorgesehen sind“, so stellvertretender Fraktionschef Frederik Hintermayr.

Die Stadt entgegnete, dass für die Verhängung einer solchen Pflicht Anhaltspunkte vorliegen müssen, dass ein Unternehmen zum „Hotspot“ geworden ist. Das habe auch eine Rücksprache mit der Regierung von Schwaben ergeben. Die Testpflicht ist weitergehend als die ebenfalls neu in Kraft getretene Regelung, dass Firmen ihren Mitarbeitern Schnelltestmöglichkeiten zur Verfügung stellen müssen. Die Nutzung dieses Angebots durch die Arbeitnehmer ist freiwillig.

Lesen Sie auch: