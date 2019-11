vor 41 Min.

Kritik an kurzen Dächern

SPD spricht von „Schildbürgerstreich“

Der Augsburger SPD-Landtagsabgeordnete Harald Güller spricht von einem „Schildbürgerstreich“, wenn am Augsburger Hauptbahnhof kürzere Überdachungen an den Bahnsteigen geplant sind, weil die Deutsche Bahn damit Geld sparen will und der Bund solche Sparmaßnahmen vorgibt. Er verweist darauf, dass über Augsburg zahlreiche ICE in Doppeltraktion (zwei gekoppelte Züge) verkehren. Bei kurzen Dächern müssten viele Bahnfahrer im Regen warten oder hektisch nach Einfahrt des Zuges zu ihrem Zugteil außerhalb des Daches laufen. Ein Durchgehen zwischen den Zugteilen sei bei geteilten Zügen nicht möglich. In Augsburg würden Gleise auch doppelt genutzt. Vom selben Bahnsteig aus fahren zur selben Zeit zwei Züge in unterschiedliche Richtungen. Wenn die Bahnsteigüberdachung gekürzt werde, könnten Fahrgäste einer Richtung komplett im Regen stehen, so Güller. Beim Fugger-Express und seinem Nachfolger Go-Ahead werde es wegen der Zugteilung in Augsburg zu Verzögerungen kommen, weil jeder Fahrgast bei Regen unter dem Dach stehen und die am nächsten liegenden Zugeinstiege nutzen werde. Ein Durchgang im Zug sei auch hier nicht möglich. Der Sonderfall in Augsburg müsse bei den Überlegungen der Bahn Berücksichtigung finden, fordert Güller. (eva)

