Kündigung: Betreiber der Kitsch-Bar in der Altstadt muss raus

Seit insgesamt 24 Jahren gibt es die Kneipe Kitsch im Lechviertel. Doch Wirt Jürgen Drumm wurde gekündigt. Ihn plagen nun Zukunftssorgen.

Von Ina Marks

Nicht nur dem Falafel-Imbiss Kichererbse am Judenberg wurde gekündigt. Ein paar Gassen weiter in der Altstadt steht eine nächste Schließung bevor: Mitte Mai soll die Kitsch-Bar dicht machen. Seit 14 Jahren ist die Kneipe in dem Eckhaus zwischen Kuttlergässchen und Mittlerer Lech beheimatet. Pächter Jürgen Drumm hat vergangenen Herbst die Kündigung erhalten, wie er jetzt erzählt. Den Augsburger Gastronom plagen Zukunftssorgen.

Dabei wirkt der 62-Jährige nicht gerade wie jemand, den etwas aus der Fassung bringen könnte. Drumm, von Stammgästen gerne Kitschman oder einfach nur JD genannt, ist der Typ Rocker mit der harten Schale. An seinen Fingern stecken massive Totenkopfringe, um den Hals trägt er eine schwere Kette mit Kreuzanhänger. Ohrringe und Vollbart vervollständigen den äußeren Eindruck eines eher hartgesottenen Typen.

Kitsch-Bar: Jack Daniels und Totenköpfe

In diesem Jahr werden es 24 Jahre, dass er die Kitsch-Bar im Lechviertel betreibt. Die Kneipe befand sich die ersten zehn Jahre noch woanders. „Zuerst war das Kitsch bei St. Ursula, seit 2005 bin ich hier im Kuttlergässchen.“ Individuelle Kneipen wie das Kitsch sind selten geworden. Hier steht der Kicker im Nebenraum und neben der Theke hängt eine Dartscheibe. Auf den Tischen und an der Bar sind Totenköpfe in verschiedensten optischen Ausführungen drapiert. Von der Decke des Gewölbes baumeln leere Jack Daniels-Flaschen. Die Whiskysorte, könnte man meinen, ist im Kitsch das Hauptgetränk. An den Wänden hängen entsprechende Werbeschilder aus Metall, hinter der Bar stehen limitierte Flascheneditionen. Sie sind teilweise mehrere hundert Euro wert, erzählt Jürgen Drumm. Dass seine Initialen JD auch für Jack Daniels stehen könnten, sei purer Zufall, meint er augenzwinkernd.

Jürgen Drumm führt seit 24 Jahren das Kitsch. Zunächst bei St. Ursula, dann im Kuttlergässchen. Bild: Silvio Wyszengrad

Noch hat der Vater zweier Töchter und Großvater von fünf Enkelinnen abends seine Bar wie gewohnt geöffnet. Studenten kämen zu ihm rein, hin und wieder auch Spieler des FCA, aber vor allem seine langjährigen Stammgäste, die mit ihm älter geworden sind. Trotz Kündigung will Jürgen Drumm als Wirt nicht aufgeben. „Ich muss bis zur Rente arbeiten. Von was soll ich sonst meine laufenden Kosten bezahlen?“ Gerne würde er mit seinem Kitsch in der Altstadt bleiben, auch den langjährigen Kunden zu Liebe.

Darum sucht er im Lechviertel nun nach einem neuen Laden. Das Kitsch im Kuttlergässchen öffnet Drumm am 11. Mai ein letztes Mal. Was dann aus dem rund 110 Quadratmeter großen Lokal mit der gewölbten Decke werden soll, weiß er nicht. Zu den neuen Eigentümern, die das Haus im Mai vergangenen Jahres erworben hätten, gebe es keinen Kontakt. Die Hausbesitzer regelten alles über einen Anwalt, sagt er.

Jürgen Drumm spielt in der Kneipe gerne Rockmusik

Seit Drumm denken kann, seien in dem Altstadthaus, das gegenüber dem Restaurant „Lustküche“ liegt, immer Kneipen gewesen. Er erinnert etwa an die alte „Münz“. „Das war das zweitälteste Schwulenlokal Augsburgs. Alteingesessene müssten es noch kennen. Die Münz war ein Kult.“ Auch das Kitsch gilt bei manchen als eine Institution. Das liegt auch an Jürgen Drumm und seiner Musik. Hier wird überwiegend Rockmusik gespielt, AD/DC, Rolling Stones. Die Gäste dürfen sich bei dem Wirt Musik wünschen. Internet habe er allerdings nicht. Deshalb ist der gebürtige Augsburger auf seine breite Musikauswahl besonders stolz. Mühevoll habe er seine Datenbank über Jahre hinweg erweitert. 400.000 Lieder habe er im Laufe der Jahre von CDs heruntergezogen und auf seinem Computer gespeichert. „Seit 20 Jahren spiele ich über meinen Rechner Musik ab. Da war ich in Augsburg einer der ersten.“

Jürgen Drumm erinnert sich, wie er mit 30 CDs begann. „Der Schäble Rudi von Musik Durner stellte sie mir damals zusammen.“ Dieser sei mit seinem Lokal „Rudis Slip“ am Mittleren Lech auch eine Ikone in Augsburg gewesen, erzählt „Kitschman“. Er selbst hofft, dass er bald einen neuen Laden findet. Allein wegen der vielen Gegenstände, die sich in seiner Kneipe angesammelt haben. Vor allem aber wegen der Gäste, von denen viele über die bevorstehende Schließung enttäuscht seien, wie er sagt.

