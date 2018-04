vor 53 Min.

Künstler raten: Sei gut zu Dir

Im Unteren Schlösschen in Bobingen zeigen Kunstschaffende aus ganz Deutschland ihre Sicht aufs Thema Wellness.

Von Ingeborg Anderson

Sobald das Licht angeht, beginnen die Hula-Mädchen im Unteren Schlösschen in Bobingen zu tanzen. Die bunt gekleideten Solar-Püppchen sind Teil der Installation von Konrad Wallmeier aus Freiburg. In einem anderen Raum formiert sich aus Abgüssen von Körperteilen und seltsamen Gerätschaften etwas, das den Gedanken an Frankensteins Labor aufkommen lässt. Oder chirurgische Körperoptimierung?

„Wellness“ ist das Thema mit dem sich elf Künstler aus ganz Deutschland eigens für diese Ausstellung in Bobingen auseinandergesetzt haben. Wobei sie einen eher heiteren, augenzwinkernden Blick auf die Wellness-Welle mit Fitness, Anti-Aging und Schönheitsstreben werfen.

Die Schau ist der Beitrag des Kunstvereins zum Festival „Kunst & Gesund“ das von Stadtkultur, dem Netzwerk Bayerischer Städte, bis 30. Juni bayernweit veranstaltet wird. Kunstvereinsvorsitzende Christina Weber berichtet: „Es gab dafür eine deutschlandweite Ausschreibung und etwa 60 Künstler haben sich beworben, dabei fiel auf, dass die Künstler den Wellness-Wahn überwiegend skurril, beziehungsweise ironisch behandeln.“ Wobei ein Leuchtkasten mit dem Schriftzug „Sei gut zu Dir“ den Tenor vorgibt.

Die Besucher der Ausstellung in Bobingen haben Gelegenheit neben Künstlern aus allen Teilen Deutschlands auch Arbeiten regional bekannter Kunstschaffender zu sehen. Denn Kunstpreisträger Guido Weggemann aus dem Allgäu ist ebenso mit von der Partie wie Kunstvereinsmitglied Helene Mitterer.

Zu sehen sind Fotoarbeiten ebenso wie Malerei, Skulptur und Installationen. Christina Weber verspricht: „Es wird eine ganz spannende, ungewöhnliche Ausstellung auf die wir uns schon sehr freuen.“

Einen weiteren Festival-Beitrag gibt es unter dem Motto „Wellness- Made with Love“ am Samstag, 12. Mai, mit einem Workshop für Kinder. Unter Anleitung der Augsburger Künstlerin Turid Schuszter kreieren die jungen Teilnehmer ein besonderes, handgemachtes „Wellnesspaket“. Die Anmeldungen dafür nimmt der Kunstverein unter der Nummer 08234/ 1344 oder unter mail@kunstverein-bobingen.de entgegen.

Die Eröffnung der neuen Ausstellung „Sei gut zu Dir“ ist am Sonntag, 15. April, um 18 Uhr im Unteren Schlösschen an der Römerstraße 73 in Bobingen. Laufzeit der Ausstellung ist bis 13. Mai. Geöffnet ist die Galerie im Unteren Schlösschen, am mittwochs, donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr. (inge)

