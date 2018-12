Kuka-Bauten wachsen rasant in die Höhe

vor 57 Min.

Selbst in den dunklen Abendstunden sind die Baufirmen auf dem Kuka-Gelände am Werk. Riesige Baustrahler Beleuchten dann den Rohbau.

Die Baufirmen lassen sich vom Wirbel rund um den Roboterbauer nicht beeindrucken und setzen ihre Tätigkeit fort. Was in kürzester Zeit entsteht, ist beeindruckend

Von Andrea Wenzel

Wer an der Blücher- beziehungsweise Zugspitzstraße in Lechhausen entlang fährt, kann die neuen Kuka-Gebäude förmlich wachsen sehen. 100 Millionen Euro investiert der Roboterbauer bekanntlich, um Platz für die rund 4500 Mitarbeiter zu schaffen, die derzeit teilweise in Containern untergebracht sind, und den Standort zu modernisieren. Dazu soll mit dem Campus und dem Büroturm an der Blücherstraße ein kleines Sillicon-Valley für Forschung und Entwicklung entstehen.

Daran wird festgehalten. Auch wenn der vorzeitige Abgang von Kuka-Vorstandschef Till Reuter und die damit verbundene Sorge um die Zukunft des Unternehmens bei Belegschaft und Bürgern für mächtig Wirbel gesorgt hat. „Unsere Investorenvereinbarung lautete auf 2023. Und auch die Kuka-Strategie ist nach wie vor bestätigt“, sagt Pressesprecherin Katrin Stuber-Koeppe dazu. Nun gelte es, Kuka gemeinsam weiterzuentwickeln.

Die Baufirmen haben dies bereits unbeirrt getan. In der Blücherstraße ist direkt gegenüber des neuen Parkhauses innerhalb weniger Wochen das Gerüst für die neue Produktionshalle hochgezogen worden, die im Herbst 2019 fertig sein soll. Um den Zeitplan halten zu können, wird selbst in den dunklen Abendstunden gearbeitet. Große Baustrahler leuchten dann die Arbeitsplätze der Arbeiter taghell aus (Bild).

Riesiges Bauloch auf Kuka-Gelände entlang der Zugspitzstraße

Und auch entlang der Zugspitzstraße hat sich seit Sommer eine Menge getan: Der Rückbau der ehemaligen Halle 15 ist abgeschlossen, damit klafft eine riesige Baulücke auf dem Gerlände. Hier beginnen jetzt die Arbeiten für das neue Ausbildungszentrum samt Akademie und College, das bisher in der Zusamstraße untergebracht ist.

Was den Campus und den 80 Meter hohen Kuka-Turm angeht, wird die Umsetzung noch dauern. „Beim Campus mit mehreren Gebäuden an der Blücherstraße läuft gerade die Planung, es ist noch zu früh für Details. Aber wir halten an diesen Plänen fest“, so Stuber-Koeppe. Insgesamt umfasst das Kuka-Gelände rund 20000 Quadratmeter. Etwa 6000 Quadratmeter davon werden aktuell neu bebaut.

