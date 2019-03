Kuka-Mitarbeiter zwischen Wut und Verzweiflung

Plus Das Unternehmen will in Augsburg 350 Stellen abbauen. Das ist eine der Konsequenzen des schlechten Geschäftsjahrs 2018. Am Donnerstag wurde die Belegschaft informiert. Die Reaktionen waren deutlich

Ein riesiges weißes Zelt auf dem Kuka-Parkplatz an der Blücherstraße zieht am Donnerstag viele Blicke auf sich. Dabei ist es kein Bestandteil der vielen Baumaßnahmen des Roboterbauers, sondern dient an diesem Tag als Örtlichkeit, um die rund 4000 Beschäftigten bei einer Betriebsversammlung über den geplanten Abbau von 350 Stellen am Standort Augsburg zu informieren.

Dreieinhalb Stunden lang sprechen bei der Veranstaltung Interims-Chef Peter Mohnen , Vize-Aufsichtsratsvorsitzender und Gewerkschafter Michael Leppek und Gewerkschafter Michael Leppek“ sowie der Betriebsratsvorsitzende Armin Kolb über Details des 300 Millionen schweren Sparprogramms, das unter anderem dabei helfen soll, Kuka nach den schlechten Bilanzzahlen 2018 wirtschaftlich wieder auf Kurs zu bringen. Umgesetzt werden soll es bis 2021 und beinhaltet eben auch den Stellenabbau.

Einige Mitarbeiter gehen früher

Ansprachen, die einigen Kukanern zu lange sind. Schon nach kurzer Zeit herrscht ein reger Pendelverkehr zwischen Zelt und Kuka-Gelände. „Ich gehe. Da wird doch nichts gesagt, was wir nicht schon aus der Zeitung wissen“, schimpft ein junger Mann, der wie seine Kollegen im Gespräch mit der Presse anonym bleiben will und den die Zahl von 350 Stellen in ihrer Höhe nicht überrascht. Die Stimmung ist am Donnerstag allgemein angespannt, die Mitarbeiter sind in ihren Gefühlen hin und her gerissen. „Einerseits bin ich wütend, dass das die Konsequenz auf den Einbruch der Geschäfte und Fehlentscheidungen der Führungsriege sein soll und andererseits habe ich Angst, zu den 350 zu gehören“, schildert ein Mitarbeiter. Ein anderer sagt: „Ich bin vor vier Jahren von Osram zu Kuka gewechselt, in der Hoffnung, hier einen sicheren Job zu haben. Stattdessen hänge ich jetzt als Vater von drei Kindern wieder in der Luft. Das belastet mich sehr.“ Denn wer vom Stellenabbau konkret betroffen sein wird, bleibt vage. „Es betrifft indirekte Bereiche“, sagt Peter Mohnen in einer vorgelagerten Pressekonferenz. Eine Definition, was unter „indirekte Bereiche“ zu verstehen ist, bleibt schwammig. Es sei weniger die Produktion betroffen, als die Verwaltung, lautet die Umschreibung. „Für die Beschäftigten wird das hart. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, tragen als Vorstand aber auch Verantwortung für Kuka“, so Mohnen. Deshalb wolle man soweit möglich betriebsbedingte Kündigungen vermeiden und sozial verträglich agieren. Neben bekannten Maßnahmen wie der Altersteilzeit würden unter anderem auch befristete Verträge und Arbeitsverhältnisse mit Probezeit überprüft.

Werden weniger Jobs abgebaut?

Ein Vorgehen, das auch für Arbeitnehmervertreter ein wichtiges Signal ist. „Es gibt verschiedene Bausteine, mit denen wir arbeiten können“, zeigt sich Betriebsratsvorsitzender Armin Kolb zuversichtlich, die Zahl von 350 eventuell noch nach unten schrauben zu können. Dabei könnte auch der Umstand helfen, dass es bei Kuka nach wie vor Bereiche gibt, in denen dringend mehr Personal erforderlich wäre. „Hier besteht eventuell die Möglichkeit, betroffene Mitarbeiter entsprechend zu qualifizieren“, sagt Kolb. Ähnlich sei es bereits beim Stellenabbau im Anlagenbau 2017 gewesen. Damals konnten 50 Mitarbeiter auf diese Weise anderswo im Unternehmen untergebracht werden und ihren Arbeitsplatz behalten. Am Ende wurden dank weiterer Maßnahmen statt der angekündigten 250 „nur“ 150 Stellen gestrichen. „Wir sind guter Dinge, dass wir bei einem sinnvollen Umgang miteinander gute Lösungen schaffen können“, so Kolb weiter.

Die neuerlichen Abbaupläne befeuern dennoch die Unsicherheit im Unternehmen. Nach dem Abbau im Anlagenbau 2017, dem Abgang von Ex-Chef Till Reuter und den schlechten Bilanzzahlen für 2018 – der Gewinn nach Steuern ging von 88,2 Millionen Euro 2017 auf 16,6 Millionen zurück – herrscht Unruhe in der Belegschaft. „Das wirkt sich ganz klar aufs Betriebsklima aus. Vor allem wenn sie sehen, dass heute einer geht und dann in drei Wochen wieder einer und dann der nächste“, erzählt eine Beschäftigte. Andere fürchten, dass es nicht bei den 350 Stellen bleibt. Peter Mohnen wich dieser Frage in der Pressekonferenz mehrfach aus.

Stadt: Baumaßnahmen sind wichtiges Zeichen

Während die Mitarbeiter über die Ereignisse und ihre Folgen diskutierten, war der geplante Stellenabbau beim Roboterbauer auch vor der Stadtratssitzung im Rathaus Thema. Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) sagte: „Ein Stellenabbau ist immer mit Sorge aufzunehmen, wobei im Fall von Kuka dieser Abbau leider zu erwarten war.“ Er gehe aber davon aus, dass das Unternehmen „stark genug ist“, um sich für die Zukunft aufzustellen. Ähnlich äußert sich auch Wirtschaftsreferentin Eva Weber die betonte, dass für die Stadt entscheidend sei, dass Kuka in Augsburg verankert bleibe. Dies sei am Baubetrieb an der Zugspitzstraße abzulesen: „Die Investitionen im dreistelligen Millionenbereich sind ein starkes Bekenntnis zum Standort.“

Während bei Kuka 350 Stellen wegfallen, steht beim IT-Unternehmen Fujitsu ein noch größerer Einschnitt an. Der Konzern will das Werk bis Herbst 2020 schließen. 1500 Mitarbeiter und 350 Leiharbeiter würden in diesem Fall ihren Arbeitsplatz verlieren. Die Verhandlungen zwischen Konzern und Arbeitnehmern sind in der entscheidenden Phase. „Es gibt die Versuche, Teile des Unternehmens unter anderer Verantwortung fortzusetzen. Es läuft nicht ohne Aussicht auf Erfolg“, so Gribl.

