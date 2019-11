vor 53 Min.

Kultur-Ausschuss legt Zuschuss für den Augsburger Bahnpark auf Eis

Kulturreferent Thomas Weitzel spricht sich für eine städtische Förderung des Eisenbahnschaugeländes aus. Die Stadträte wollen ihm nicht folgen.

Von Eva Maria Knab

Der Augsburger Bahnpark hängt finanziell am Tropf. Das historische Eisenbahnschaugelände wird von einer kleinen gemeinnützigen Gesellschaft geführt und braucht öffentliche Fördermittel, um auf Dauer überleben zu können. Doch nun liegen die Zuschüsse für dieses Jahr einmal mehr auf Eis – obwohl Kulturreferent Thomas Weitzel den Stadträten eine weitere Förderung empfohlen hatte.

Der Bahnpark an der Firnhaberstraße im Hochfeld gilt denkmalpflegerisch als Mammutaufgabe. Er ist eines der größten Industriedenkmäler in Bayern. Allein die denkmalgeschützte Baumasse beträgt rund 56000 Kubikmeter – was etwa 62 Einfamilienhäusern entspricht. Bahnpark-Geschäftsführer Markus Hehl sagt, „dieses komplexe Denkmal wird sich nie kostendeckend betreiben lassen“. Die Bahnpark-Gesellschaft und die fördernden Vereine mit rund 350 Eisenbahnfreunden seien damit auf Dauer alleine überfordert. Hehl sieht den Bahnpark als öffentliche Aufgabe.

Bahnpark wartet auf Entscheidung

In diesem Jahr hatte er jeweils 50000 Euro Zuschuss bei Stadt und Bezirk beantragt. Doch seit Mai wird eine Entscheidung im Kulturausschuss des Stadtrats immer wieder vertagt. Die benötigten Gelder liegen seit sieben Monaten auf Eis. Dabei hatte sich Kulturreferent Weitzel diese Woche für einen weiteren – wenn auch niedrigeren – Zuschuss an den Bahnpark ausgesprochen. Nach Absprache mit dem Bezirk schlug der Referent dem Kulturausschuss jeweils 25000 Euro vor. Weitzel sagte, die Voraussetzungen für eine Förderung seien gegeben. Die Bahnpark-Gesellschaft habe alle nötigen Nachweise erbracht. Eine positive Entwicklung zeichne sich ab. Geschäftsführer Hehl habe die Einnahmen verbessert. Die Geschäftsfelder seien in einen kulturellen Bereich und in einen wirtschaftlichen Zweckbetrieb aufgeteilt worden. Gefördert werden solle nur der Kulturbereich mit dem Ringlokschuppen für Ausstellungen, so Weitzel. Er sagte, dass auch über eine dauerhafte Bezuschussung des Bahnparks gesprochen werden müsse. Für eine Privatinitiative sei der Unterhalt des Areals alleine fast nicht zumutbar.

Stadträte sehen noch "Beratungsbedarf"

Ähnlich argumentierte SPD-Stadtrat Stefan Quarg. Der Architekt sagte, der Museumsbetrieb müsse in einem größeren Zusammenhang mit dem Stadtteil Hochfeld gesehen und mit Zuschüssen unterstützt werden, bis es eine städtebauliche Lösung für das alte Bahngelände gebe. Bekanntlich will das Immobilienunternehmen ISARIA dort Wohnungen bauen. Dafür müsste das Areal aber erst einmal vom Eisenbahnbundesamt freigegeben werden. Viele Stadträte im Kulturausschuss sind jedoch skeptisch, was die Zukunftschancen des Bahnparks angeht. Sie fürchten bei der Förderung ein Fass ohne Boden. Die Zuschussfrage wurde deshalb nichtöffentlich wegen „Beratungsbedarfs“ vertagt. Offenbar soll vor einer Entscheidung ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes abgewartet werden. Es soll klären, welche Auflagen für den künftigen Museumsbetrieb gelten. Davon hängt ab, mit welchen Besuchereinnahmen der Bahnpark rechnen kann. Hehl sagt: „Derzeit kommen wir finanziell über die Runden, aber dauerhaft können wir das Areal ohne Hilfe der öffentlichen Hand nicht erhalten und es wird auch kein anderer schaffen.“

