vor 41 Min.

Kulturtage in der zwölften Saison

Start mit der Concert Band unter freiem Himmel

Beinahe täglich wartet der Stadtteil Hochzoll ab Freitag, 28. September, mit hochkarätigen Kulturveranstaltungen auf. Mit einem Open Air-Konzert der Concert Band des Rudolf-Diesel-Gymnasiums unter Leitung von Thomas Schneider starten die Hochzoller Kulturtage – kurz HoKuTa – in ihre zwölfte Saison. Nach dem Auftakt am Zwölf-Apostel-Platz um 16 Uhr folgt am Samstag die eigentliche Eröffnung mit „Café Arrabiata“ und André Bücker, Intendant des Staatstheaters Augsburg, um 19 Uhr in der Aula der Grundschule Hochzoll-Süd in der Höfatsstraße 27.

Sarah Hieber (Gesang) und Fred Brunner (Klavier) präsentieren den am Tag der Deutschen Einheit am Mittwoch, 3. Oktober, um 19 Uhr im Holzerbau, Neuschwansteinstraße 23a, wieder ihren „Trödelmarkt der Träume“. Die Podiumsdiskussion „Jugend beteiligen – Politik aktiv mitgestalten“ mit jungen Politikern und musikalischer Begleitung beginnt am Donnerstag, 4. Oktober, um 19 Uhr im Holzerbau. Texte und Lieder von Bert Brecht unter dem Titel „Die unwürdige Greisin“ trägt Christl Peschke am Freitag, 5. Oktober, um 19 Uhr im Holzerbau vor. Ein Italienischer Abend findet am Samstag, 6. Oktober, ab 19 Uhr im Holzerbau statt, mit Gedichten und Songs in italienischer und deutscher Sprachen und dem Duo „Meerbaum und Saitenwind“. Der Gospelchor „Good News“ gibt ein Jubiläumskonzert am Samstag, 6. Oktober, um 19 Uhr in der Auferstehungskirche, Garmischer Str. 2.

Termine Das gesamte Programm der HoKuTa ist zu finden unter www.hochzoller-kulturtage.de

