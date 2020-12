17:56 Uhr

Kunden stürmen vor Lockdown Augsburgs Geschäfte

In der Annastraße war am Montagmittag außergewöhnlich viel los. Wegen des anstehenden Lockdowns, der ab Mittwoch gilt, nutzten viele Menschen die vorletzte Chance, Weihnachtsgeschenke in den Geschäften einzukaufen.

Plus Wegen des anstehenden Lockdowns bilden sich Warteschlangen vor den Augsburger Geschäften. Es gibt Kritik an der kurzen Vorlaufzeit. Wie Händler jetzt kalkulieren.

Von Antonia Haas und Michael Hörmann

Es ist eben kein gewöhnlicher Wochenanfang in Augsburg. Der Montag ist der vorletzte Tag vor dem bundesweiten Lockdown, der speziell für Handel und Kunden weitreichende Einschnitte wegen der Corona-Pandemie mit sich bringt. Viele Geschäfte müssen bis 10. Januar schließen. Der Einkauf von Weihnachtsgeschenken wird offenbar für viele Menschen nun zur Terminhetze. Die Innenstadt ist am Montag viel stärker frequentiert als sonst zum Wochenstart. Die Händler machen gute Umsätze, dennoch ist die Klage über die Umsetzung des Lockdowns unüberhörbar. Marcus Vorwohlt, Chef des Textilhauses Rübsamen, spricht von einer "Katastrophe". Er macht die betriebsinterne Rechnung auf: "Zusammengerechnet bedeuten die Tage bis zum 10. Januar ein zehnprozentige Minus des Jahresumsatzes."

Man müsse zu den besten Tagen des Jahres schließen, sagt Vorwohlt: "Es ist furchtbar." Es sind Aussagen, die Andreas Gärtner vom Einzelhandelsverband derzeit immer wieder zu hören bekommt. "Die Sorgen der Händler sind sehr groß." Für viele Branchen sei es die umsatzstärkste Zeit. Bücher, Schmuck und Textilien zählen zu den bevorzugten Weihnachtsgeschenken. Dieses Jahr werde es wohl anders aussehen. Gärtner denkt auch an den letzten großen Verkaufstag für den Handel am Dienstag, wo aller Voraussicht nach ein immenser Kundenandrang zu erwarten ist: "Man hat den Eindruck gewonnen, dass jetzt erst viele Kunden begonnen haben, Geschenke zu kaufen."

Gehen bei Händlern bald die Lichter aus?

Dass der Einschnitt die Händler vor allem zwischen den Jahren hart treffen werde, davon ist Gärtner überzeugt: "Es ist normalerweise die Phase, wo Gutscheine oder Geldgeschenke eingelöst werden." Schon jetzt sei klar, dass solche Einkäufe erst ab Montag, 11. Januar, möglich sein könnten. Sicher sei dies nicht. Was dann? Gärtner befürchtet in diesem Fall Schlimmes: "Sollte der Lockdown verlängert werden, gehen wohl bei vielen Händlern die Lichter aus."

Rübsamen-Chef Vorwohlt bestätigt die Einschätzung. In seinem Unternehmen kämen alle Kosten auf den Prüfstand. Wie tief die finanziellen Einschnitte sein werden, bleibe abzuwarten: "Wir müssen jetzt den radikalsten Rotstift ansetzen und sparen, wo es nur geht." Eine Alternative gebe es nicht.

Die Textilhändler plagen große Sorgen

Speziell für den Textilhandel ist die Lage schwierig, weil die Lager voll sind und bei einem normalen Geschäftsverlauf neue Ware bestellt werden sollte. Corona macht einen Strich durch die Rechnung. Die Folgen sind zu sehen: Es gibt große Rabattaktionen. Ware wird zu reduzierten Preisen verkauft. Es gehe darum, überhaupt noch etwas Umsatz zu machen, heißt es.

9 Bilder Ein letzter Ansturm auf die Geschäfte vor dem Lockdown Bild: Silvio Wyszengrad

Vorwohlt verweist auf die firmeneigene Strategie: "Wir sind seit Montag im Austausch mit unseren Lieferanten und versuchen Warenlieferungen zu stoppen, zu stornieren und terminlich weiter nach hinten zu legen." Es gelte erst einmal liquide zu bleiben. Textilhäuser müssten zahlungsfähig bleiben, denn spätestens im Februar komme die neue Ware, die gezahlt werden müsse. Vorwohlt sagt: "Das ist keine leichte Aufgabe, wenn ab Mittwoch kein Umsatz mehr kommt."

Es gibt eine große Verunsicherung bei den Händlern

Am Montag ist bei den Händlern die Verunsicherung auch deshalb groß, weil noch nicht endgültig geregelt sei, sagt Gärtner, wie ein Geschäft reagieren soll, das womöglich in seinem Sortiment auch Lebensmittel bereithält. Supermärkte dürfen weiterhin geöffnet bleiben, dies gilt ebenfalls für den Stadtmarkt und die kleinen Wochenmärkte.

Ein Fragezeichen steht zudem hinter der Form der staatlichen Unterstützung für den Handel. Vorwohlt ist skeptisch: "Das ist die schlimmste Krise im Einzelhandel, die es je gab." Die finanzielle Unterstützung der Regierung werde bei weitem nicht reichen, um den Schaden zu kompensieren.

Auch Friseure müssen ab Mittwoch schließen

Zu den Betrieben, die ab Mittwoch schließen müssen, gehören auch Friseure. Am Montag war zu beobachten, dass sich vor manchen Friseursalons ebenfalls Warteschlangen bildeten. Kurzfristig hatten einzelne Betriebe montags geöffnet, um Kunden zu bedienen. Friseure gehören dem Handwerk an. Ulrich Wagner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, bringt wenig Verständnis dafür auf, dass die Friseure nun ebenfalls zu einer mehrwöchigen Schaffenspause verdonnert werden: "Mit Blick auf die höchsten Hygienestandards, in die unsere Friseurbetriebe viel investiert haben, und darauf, dass uns kein erhöhtes Infektionsgeschehen durch Friseurbesuche bekannt ist, ist die Entscheidung nicht nachvollziehbar."

Auch Friseure müssen ab Mittwoch, 16. Dezember, schließen. Bild: Carsten Rehder, dpa (Symbolbild)

Dass die Politik die Vorlaufzeit auf lediglich zwei Tage bis zu den staatlich angeordneten Ladenschließungen begrenzt hat, führte am Montag zu teils langen Warteschlangen. Beim Einrichtungshaus Ikea stauten sich Kunden vor der Eröffnung in einer fast endlosen Schlange. Bei Karstadt standen zur Mittagszeit im Erdgeschoss knapp 50 Kunden an allen geöffneten Kassen. Wie vergleichsweise stark die Innenstadt mittags frequentiert war, zeigt eine Auswertung des Unternehmens Hystreet. Es erfasst Passanten elektronisch, die in der Fußgängerzone unterwegs sind. In der Annastraße wurden zwischen 12 und 13 Uhr etwas mehr als 2000 Passanten registriert. Dies waren sogar mehr als im gleichen Zeitraum am Samstag (1920 Passanten) und viel mehr als am Montag in der Vorwoche (1400).

HWK: Wichtig ist eine rechtzeitige Strategie, wie es weitergehen soll

Nicht jeder ist auf der Suche nach Geschenken. Viktoria Diehl sagt, sie habe bereits alle Besorgungen für Weihnachten erledigt. Sie sei nur in der Stadt, um Lebensmittel einzukaufen. Von den Geschäfte, die ab Mittwoch geschlossen sind, brauche sie nichts mehr. „Ich nutze die letzten zwei Tage nicht mehr, um noch Besorgungen in der Stadt zu machen, weil ich befürchte, dass viel los sein wird“, meint Sabine Geweth. Sie verbringe lediglich die Mittagspause in der Innenstadt, "wie sonst auch immer". Birgit Schiele gibt an, die Geschäfte in der Stadt in den letzten Tagen vor dem Lockdown eher meiden zu wollen. Sie sei in die Stadt gekommen, um auf dem Stadtmarkt Lebensmittel zu kaufen.

Der Andrang der Kunden mit damit verbundenen Kontakten in Corona-Zeiten sei von den Handelsverbänden der Politik frühzeitig signalisiert worden, sagt Gärtner. Aus wirtschaftlicher Sicht seien zwei Tage zu kurz: "Aus Gründen des Infektionsschutzes mögen sie berechtigt sein." Ulrich Wagner nimmt bereits jetzt die Politik in die Pflicht: "Wichtig für alle betroffenen Branchen und deren Kunden ist nun eine rechtzeitige und planbare Strategie, wie es ab dem 11. Januar 2021 weitergehen soll."

Lesen Sie auch den Kommentar zum Thema: An diesem Lockdown führt kein Weg vorbei

Lesen Sie dazu:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen