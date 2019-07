vor 43 Min.

Kurt Aue feierte seinen 75.

Von Oliver Wolff

Der ehemalige Augsburger Schiedsrichter und Sportfunktionär Kurt Aue ist über die Stadtgrenzen bekannt. Am 29. Juni ist er 75 Jahre alt geworden.

Zu seinem Ehrentag gab das Blasorchester Königsbrunn – Aue war Mitbegründer des Musikvereins – einen musikalischen Geburtstagsgruß. Angefangen hat Aues sportlicher Werdegang beim TSV Bäumenheim. Als 16-Jähriger war er Linienrichter bei Heim- und Auswärtsspielen. Ein Jahr später war er Linienrichter bei einem Freundschaftsspiel unter anderem mit Helmut Haller. Dieser fand für Aue nur lobende Worte und motivierte ihn zur Schiedsrichterprüfung in Nördlingen.

Innerhalb von vier Jahren arbeitete er sich an die Schiedsrichter-Spitze Schwabens hoch. Im Zweitligaspiel FC Augsburg gegen 1. FC Saarbrücken war Aue schließlich erstmals an der Seite eines FIFA-Schiedsrichters. Hauptberuflich war Kurt Aue Buchdrucker in Königsbrunn, pfiff in seiner Freizeit immer wieder in der Verbands- und Landesliga.

Im Jahr 1978 entschied er sich, in die Königsbrunner Kommunalpolitik zu gehen, und wurde Kreisrat. Daraufhin leitete er nur noch sporadisch Fußballpartien.

Mittlerweile lebt Aue wieder in Augsburg. Seit zwei Jahren ist Kurt Aue Kreis- und Ortshauptmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft sowie Kreisvorsitzender des Bundes der Vertriebenen Augsburg-Land. Auch bei der Selbsthilfegruppe Restless Legs ist Aue Leiter. Zudem ist der 75-Jährige im Schöffenamt und bei der Bayerischen Sicherheitswacht aktiv.

Erst kürzlich bekam Kurt Aue für sein ehrenamtliches Engagement vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz verliehen. Auch die Goldene Ehrennadel des Bayerischen Landessportverbandes und die Verdienstmedaille des Landkreises Augsburg sind ihm bereits verliehen worden. (wolo)

Themen Folgen