Kurzzeitpflegeplätze sind absolute Mangelware

Plus Die Augsburger werden immer älter. Die Nachfrage an verschiedenen Betreuungsformen ist hoch, zudem steigt der Pflegeaufwand durch Verhaltensauffälligkeiten. Doch nicht für alle Pflegebedürftige gibt es auch ein Angebot.

Derzeit sind ein Fünftel der Augsburger Stadtbevölkerung 60 Jahre und älter, die Tendenz ist steigend. Genauso wie die gesellschaftlichen Strukturen einem Wandel unterworfen sind, ändern sich auch dementsprechend die Anforderungen in der Pflege. Angehörige werden stark beansprucht, die Nachfrage nach ambulanter und stationärer Pflege sowie Kurzzeitpflegeplätzen ist in Augsburg hoch – teilweise höher als das Angebot.

Um sich einen Überblick über den aktuellen Stand zu verschaffen, lud der Seniorenbeirat in seiner jüngsten Sitzung zu einer Gesprächsrunde ein. Das Thema Pflegekräftemangel wurde ausklammert – wohlwissend, dass damit die Diskussionszeit gesprengt würde. So wurde über die Situation der Pflege in Augsburg – Bestandsaufnahme und Handlungsbedarf gesprochen. Letzteres gibt es in vielen Bereichen, so die Experten. „Die ambulante Pflege nimmt einen viel größeren Anteil ein als die stationäre Pflege. Die Menschen bleiben so lange es geht zu Hause“, sagte Sozialbürgermeister Stefan Kiefer (SPD).

In Augsburg gibt es 62 Pflegedienste

Derzeit gibt es in der Stadt Augsburg 62 ambulante Pflegedienste. Im Vergleich: 1990 gab es noch 39 Sozialstationen, die allesamt in Trägerschaft der Wohlfahrtsverbände waren, so Sozialplaner Klaus Kneißl. Er nennt drei Gründe, warum die Anzahl der Sozialstationen in den vergangenen Jahren so deutlich zugenommen hätten. Aufgrund der Formalien sei es vergleichsweise einfach, einen ambulanten Dienst zu gründen. Für den Anfang werde nur eine geringe Ausstattung benötigt, das Pflegepersonal könne in der Stadt flexibel agieren und habe kurze Wege von Kunde zu Kunde.

Eine konkrete Zahl von allgemein Betreuten sei nicht erhebbar, so Sozialplaner Kneißl. Zum Stichtag 15. Dezember 2017 hätten 9700 Menschen in Augsburg eine Leistung aus der Pflegeversicherung erhalten. „Davon haben 6860 Personen entweder eine häusliche Sachleistung durch Pflegedienste oder Geld von der Pflegekasse zur häuslichen Versorgung erhalten“, sagt Klaus Kneißl. Deshalb könne davon ausgegangen werden, dass diese Personen auch ambulant betreut werde. Daneben gebe es noch eine Vielzahl von Senioren, die Leistungen aus dem Bereich hauswirtschaftliche Versorgung erhielten oder Mahlzeitendienste in Anspruch nehmen würden. Das entsprechende ambulante Angebot sei in der Theorie also in Augsburg vorhanden, die Probleme würden vielmehr im Detail stecken. Denn in der Praxis sei es oft gar nicht so einfach, einen ambulanten Dienst zu finden, der einen nimmt.

Dienste lehnen teilweise die Betreuung ab

Die Anzahl von anspruchsvollen Pflegefällen würde steigen. „Es gibt Dienste, die dann die Betreuung ablehnen, weil es ihnen zu schwierig ist. Das darf nicht sein. Man kann sich nicht die Rosinen herauspicken“, betonte Eckard Rasehorn, Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Augsburg. Das Pflegepersonal sehe sich vor allem bei dieser Betreuungsform mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Mitarbeiter würden in der Stadt oft Zeit durch die Suche eines Parkplatzes verlieren. Mitarbeiter fühlten sich nicht selten durch die Betreuten gegängelt. Bernadette Moritz von der Beratungsstelle „Soziale Fachberatung Senioren“ berichtete, dass dem Pflegepersonal oftmals Unpünktlichkeit vorgeworfen werde. Doch sei der Tagesablauf nun einmal bei einer ambulanten Betreuung nicht minutiös planbar. „Daneben muss das Personal in Wohnungen rein, da würde ich niemanden pflegen wollen.“

Im vollstationären Bereich stehen der Öffentlichkeit in der Stadt derzeit 27 Einrichtungen der Altenhilfe mit 2998 Plätzen zur Verfügung. Durch die Generalsanierung des Seniorenheims St. Afra werden weitere Plätze hinzukommen. Momentan sei diese Anzahl ausreichend, so Kiefer: „Doch die Welt ändert sich ständig. Wer weiß, wie die Anforderungen in zehn Jahren sein werden?“ Rasehorn betonte, dass die Anforderungen im stationären Bereich enorm gestiegen seien. „Inzwischen gehen nur noch diejenigen Personen ins Heim, wo es gar nicht mehr anders geht.“ Aggressives Verhalten, Depressionen und Suchterkrankungen würden immer häufiger bei den Betreuten vorkommen und den Pflegeaufwand deutlich erhöhen. Es fehle hier an Spezialeinrichtungen, so Rasehorn, etwa auch für jüngere Pflegebedürftige.

Der größte Mangel herrsche aber nach wie vor bei der Anzahl der Kurzzeitpflegeplätze waren sich alle Diskussionsteilnehmer einig. In Augsburg bieten derzeit nur das Christian-Dierig-Haus und das neue Servatius-Stift Plätze in der Kurzzeitpflege an. „Bei allen anderen Plätzen, die als Kurzzeitpflege vergeben werden, handelt es sich um sogenannte eingestreute Plätze“, so Sozialplaner Klaus Kneißl. Also Plätze, die eigentlich als Langzeitplätze genützt werden, aber in Übergangsphasen auch für Kurzzeitpflege zur Verfügung stehen.

Problem der Kurzzeitplätze könne nicht vor Ort gelöst werden

Das Problem der fehlenden Kurzzeitpflegeplätze könne nicht vor Ort gelöst werden, betonte Kneißl: „Das müsste im Landespflegeausschuss, wo Träger, Bezirke und der Freistaat vertreten sind, geregelt werden, dass mehr Geld in die Pflege geht.“ Nach dem derzeitigen Vergütungsmodell sei für jeden freien Träger ein Kurzzeitpflegeplatz in der Organisation mit großem Aufwand verbunden und letztlich doch schwer planbar, warf Stefan Krohnthaler von der AOK Augsburg ein. „Die freien Träger nehmen sich dann das heraus, das für sie leichter handzuhaben ist.“ Eckard Rasehorn regte eine finanzielle Pauschale an, die die Einrichtungen für jede Aufnahme in der Kurzzeitpflege erhalten sollten. Das könnten viele Träger als Anreiz sehen, doch Kurzzeitpflegeplätze zur Verfügung zu stellen. "Kommentar