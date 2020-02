vor 25 Min.

Kylie Jenner? Elon Musk? Welche Vorbilder haben Studenten?

Junge Leute in Deutschland himmeln technische Visionäre und Social-Media-Stars an. Wir haben Augsburger Studierende gefragt, welche Vorbilder sie haben.

Von Lisa Gilz

Junge Leute haben heute andere Vorbilder als früher. Besonders bewundert werden Tech-Visionäre wie Elon Musk. Er wurde mit dem Raumfahrtunternehmen SpaceX und dem Elektroautohersteller Tesla bekannt. Ein großes Idol für junge Frauen ist Social-Media-Star Kylie Jenner. Sie sie gilt als jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt. Zu diesen Ergebnissen kam eine Umfrage von Marktforschern bei rund 1000 Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland. Wir haben Studenten an der Universität Augsburg gefragt, wer sie inspiriert – und wie sich ihre Vorbilder innerhalb eines Jahrzehnts verändert haben.

Teresa Wiedemann studiert Grundschullehramt. 2010 war sie grade 14, und ihre Vorbilder waren keine Stars oder Sternchen. Sie wollte so sein wie die Freunde ihrer älteren Brüder. „Das waren damals in meinen Augen coole Kids, und ich wollte auch dazugehören“, erklärt die 24-Jährige.

Die Eltern als Vorbild

Als Jugendliche war ihr wichtig, nicht anders zu sein als andere. Ihre „Öko“-Mutter war ihr früher immer ein wenig peinlich, heute ist es ein Grund für Teresa, weshalb sie zu ihren Eltern aufsieht und sie als Vorbilder hat. „Meine Mama hat das damals einfach durchgezogen, auch wenn es noch gar nicht so ein Thema war wie heute“, erklärt die Studentin stolz.

An seinen eigenen Freunden orientiert hat sich Sebastian Dietl. Der Wirtschaftsinformatikstudent ist 31 Jahre alt und hat eine lange Ausbildungslaufbahn hinter sich. „Ich bin zuerst auf die Hauptschule gegangen, wo ich keinen richtigen Anschluss gefunden habe. Erst auf der Realschule habe ich richtige Freunde gefunden. Da habe ich gelernt, sie so wertzuschätzen“, erzählt Sebastian.

Elon Musk beeindruckt ihn

Das Vorbildverhältnis zu Freunden hat sich auch in den zehn Jahren nicht geändert, aber sein größtes Vorbild heute ist Elon Musk. Die Eigenschaft, dass der Unternehmer einfach alles durchzieht, was er sich vornimmt und damit Erfolg hat, beeindruckt den Studenten am meisten. So möchte er auch einmal sein.

Elon Musk gilt als höchst erfolgreicher Technikunternehmer, der seine Visionen in die Realität umsetzt, etwa mit dem Bau von Elektrofahrzeugen. Bild: Evan Agostini/dpa

Daran, dass sie 2010 ein richtiges Vorbild hatte, kann sich Julia Riegl nicht erinnern. „Mit 14 hatte ich eher ästhetische Vorbilder. Zum Beispiel hab ich mich an dem Kleidungsstil von meinen Lieblingsbands orientiert, aber so, wie ich heute ein Vorbild definiere, war das nicht“, sagt die 24-Jährige.

Zehn Jahre später, als angehende Lehrerin, möchte sie genau so werden wie eine ehemalige Lehrerin von ihr. Für Julia ist sie ein echtes Vorbild, denn sie will genau so werden und vielleicht auch einmal Schüler inspirieren, später Lehramt zu studieren.

Inspiriert von Max Ernst

So geht es auch Stephan Grohnert. Beruflich ist seine ehemalige Englischlehrerin Frau Peltz sein größtes Vorbild. Der 24-Jährige studiert fürs Lehramt am Gymnasium. Er kann sich nicht daran erinnern, vor zehn Jahren ein Vorbild gehabt zu haben. Dafür findet er heute den fiktiven Superhelden Charakter Loki und den Sänger Jared Leto faszinierend. „Die Ich-zieh-mein-Ding-durch-und-mir-ist-egal-was-andere-denken-Einstellung finde ich erstrebenswert“, erklärt Stephan.

Die 28-jährige Corinna Dewor macht ihren Master im Bereich Historische Wissenschaft. Für sich selbst stellt sie fest, dass ihre Vorbilder früher vor allem männlich waren und heute eher weiblich. Mit 18 Jahren hat sie der Künstler Max Ernst inspiriert. „Ich war von seinen Techniken und seinem Freigeist beeindruckt. Auf einem Feld der Kunst, in dem es kaum noch neue Errungenschaften gab, hat er noch Neues mit eingebracht“, sagt die Studentin.

Die erste Frau beim Boston Marathon

Heute ist ihr größtes Vorbild Kathrine Switzer, die erste Frau, die beim Boston Marathon mitgelaufen ist. „Sie steht für mich für Gleichberechtigung und dafür, dass Frauen genauso gut sind wie Männer, selbst wenn die versuchen, einen kleinzuhalten.“

Kathrine Switzer lief als erste Frau den Boston-Marathon. Bild: Evan Agostini/dpa

Dass sich Ansprüche mit der Zeit ändern, sei ganz normal, erklärt die Augsburger Studentin. Als Jugendliche und junge Erwachsene hat man für sich selbst häufig noch keine genauen Pläne, deshalb nimmt man sich häufig oberflächliche Sachen zum Vorbild. Umso älter man wird, umso mehr inspirierten einen die Taten eines anderen Menschen, sagt sie.

