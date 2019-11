08:39 Uhr

LKW fährt in Straßenbahn: Neun Leichtverletzte nach Unfall am Leonhardsberg

Am Leonhardsberg in Augsburg hat es am Morgen einen Unfall gegeben.

Ein Lastwagen hat am Montagmorgen eine Straßenbahn am Leonhardsberg gerammt. Die Polizei spricht von zerbrochenen Scheiben und verletzten Personen.

Am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr hat ein LKW-Fahrer eine Straßenbahn am Leonhardsberg in Augsburg gerammt. "Der Fahrer hat wohl beim Abbiegen den Abstand zu Straßenbahn falsch eingeschätzt", sagt ein Sprecher der Polizei Augsburg.

LKW kollidiert mit Straßenbahn: Personen verletzt

Ein 47-Jähriger LKW-Fahrer befuhr die Karolinenstraße in nördlicher Richtung. Als er nach Angaben der Polizei verbotswidrig nach rechts abbog, scherte das Heck nach links aus und touchierte eine Straßenbahn der Linie 2. Diese befuhr zu dem Zeitpunkt die Straße Hoher Weg in südliche Richtung. Durch den Zusammenstoß seien Scheiben in der Straßenbahn zerbrochen. Neun Fahrgäste wurden durch die Scherben leicht verletzt. Alle Geschädigten wurden ambulant vor Ort durch Rettungsdienste versorgt und konnten anschließend wieder entlassen werden.

LKW-Fahrer begeht Unfallflucht

Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubterweise vom Unfallort entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Anhand das Kennzeichens, das von Zeugen mitgeteilt wurde, konnte die Polizei den Fahrzeughalter ausfindig machen. Dieser wies den Fahrer an, sich bei der Polizei zu melden. Da der Unfallverursacher sich mittlerweile bereits im Münchner Umland befand, meldete er sich bei der Polizeiinspektion Neufahrn.

Der Fahrer muss sich nun wegen mehrfacher fahrlässiger Körperverletzung sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort veantworten. Bei dem Unfall ist nach derzeitigem Sachstand ein Gesamtschaden in Höhe von 25.000 Euro entstanden. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen