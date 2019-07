vor 54 Min.

"La Strada" 2019 in Augsburg: Termin und Programm im Überblick

Das Programm von "La Strada" 2019 in Augsburg umfasst viele Auftritte.

"La Strada" 2019: Das Programm vom 26. bis zum 28. Juli 2019 beim Straßenkünstlerfestival in Augsburg wird umfangreich. Hier eine Übersicht.

Auch dieses Jahr verwandelt sich die Augsburger Innenstadt wieder in ein Festival-Gelände: "La Strada" findet am Wochenende vom 26. bis 28.7.2019 statt und bietet etliche Programmpunkte. Auf dem Holbein- und dem Rathausplatz werden Bühnen aufgestellt, wo an drei Tagen Auftritte geplant sind - von Tanzeinlagen, über Livemusik, bis hin zu Magie-Shows.

"La Strada" 2019: Programm am 26.7.19

Holbeinplatz

Rathausplatz

17.30 - 18.10 Uhr: Colin Campell

18.10 - 18.50 Uhr: Cronopia

18.50 - 19.30 Uhr: Circo Delirio

19.30 - 20.10 Uhr: Estupida Compania

20.10 - 20.50 Uhr: Jay.P

20.50 - 21.30 Uhr: Sven from Sweden

21.30 - 23.30 Uhr: mensch mayr!

16.30 - 17.00 Uhr: Sportakrobatikverein Augsburg Hochzoll 1957 e.V.

17.00 - 17.40 Uhr: Akro Kraks

17.40 - 18.20 Uhr: Merlin

18.20 - 19.00 Uhr: Monk

19.00 - 19.40 Uhr: Monsieur & Pianistin Nora Born

19.40 - 20.20 Uhr: Cyr Siux

20.20 - 21.00 Uhr: Alegro Andante

21.15 - 22.30 Uhr: Cobario

22.30 - 22.45 Uhr: Feuerwerk

22.45 - 23.30 Uhr: Cobario

"La Strada" in Augsburg: Programm am 27.7.19

Holbeinplatz

Rathausplatz

17.30 - 18.10 Uhr: Alegro Andante

18.10 - 18.50 Uhr: Monsieur & Pianistin Nora Born

18.50 - 19.30 Uhr: Cyr Siux

19.30 - 20.10 Uhr: Merlin

20.10 - 20.50 Uhr: Akro Kraks

20.50 - 21.30 Uhr: Monk

21.30 - 23.30 Uhr: mensch mayr!

16.30 - 17.00 Uhr: STAC Festival-CREW

17.00 - 17.40 Uhr: Circo Delirio

17.40 - 18.20 Uhr: Jay.P

18.20 - 19.00 Uhr: Sven from Sweden

19.00 - 19.40 Uhr: Estupida Compania

19.40 - 20.20 Uhr: Cronopia

20.20 - 21.00 Uhr: Colin Campell

21.15 - 22.30 Uhr: Sun Division

22.30 - 22.45 Uhr: Feuerwerk

22.45 - 23.30 Uhr: Sun Division

Programm beim Straßenkünstlerfestival "La Strada" in Augsburg am 28.7.19

Holbeinplatz

Rathausplatz

Während "La Strada" 2018 musste das große Feuerwerk am Samstag wegen eines Bombenfundes in Augsburg-Herrenbach aus Sicherheitsgründen abgesagt werden. Auch dieses Jahr sind wieder Feuerwerke geplant. (AZ)

17.30 - 18.30 Uhr: Die Talentbühne

18.30 - 20.00 Uhr: La Grande Finale

20.30 - 22.30 Uhr: La Grande Finale

18.00 - 18.30 Uhr: DA F.U.N.K Tanz Studios

18.30 - 20.00 Uhr: La Grande Finale

20.30 - 22.30 Uhr: La Grande Finale

