Dieses Programm erwartet Sie beim La Strada 2021

Das La Strada 2021 in Augsburg will Sommer-Feeling, Musik und Unterhaltung bieten. Hier in unserem Artikel haben wir alle wichtigen Infos für Sie zusammengefasst. Darunter: Termine und Orte, Programm, Hygienemaßnahmen, Anfahrt und Tickets.

La Strada 2021 in Augsburg: Termine und Orte

Insgesamt fünf Tage lang läuft das Straßenkünstler-Festival: Vom 28. Juli bis 1. August 2021 findet das La Strada in Augsburg statt - an zwei verschiedenen Orten.

Der Willy-Brandt-Platz sowie der Kulturbiergarten am Königsplatz sind die beiden Plätze in Augsburg, an denen das Festival abgehalten wird. Beides sehr zentrale Orte, die auch mit den Öffentlichen gut zu erreichen sind - mehr dazu können Sie weiter unten im Artikel lesen.

Ob das Wetter mitspielt, steht noch in den Sternen. Allzu schön soll es laut Wetterbericht nicht werden. Laut Veranstalter findet La Strada, da es sich um ein Open-Air-Event handelt, bei jedem Wetter statt - außer bei Unwetter. Einzelne Programmpunkte könnten entfallen, falls es regnet.

La Strada 2021 in Augsburg: Programm

Viele Künstler sind bei La Strada 2021 in Augsburg mit dabei. Wir haben das Programm hier in einer Übersicht für Sie zusammengefasst:

Datum Uhrzeit Wer? Wo? 28.07.2021 18 - 19.30 Uhr Hep Cat Club Willy-Brandt-Platz 20.30 - 22 Uhr Stefan Leonhardsberger und Martin Schmid Willy-Brandt-Platz 29.07.2021 19 - 22 Uhr Lienne & Friends Willy-Brandt-Platz 30.07.2021 14 - 14.20 Uhr Detlef Winterberg Willy-Brandt-Platz 14 - 14.30 Uhr Opus Furore Kulturbiergarten am Kö 14.25 - 15.05 Uhr Rafael Sorryso Willy-Brandt-Platz 14.35 - 15.05 Uhr Mr. Dyvinetz Kulturbiergarten am Kö 15.10 - 15.55 Uhr El Diabolero Willy-Brandt-Platz 15.10 - 15.55 Uhr Maple Stablegun Kulturbiergarten am Kö 16 - 16.25 Uhr Living Flags Willy-Brandt-Platz 16 - 16.40 Uhr Murray Molloy Kulturbiergarten am Kö 16.30 - 17 Uhr SAV Augsburg-Hochzoll 1957 e.V. Willy-Brandt-Platz 16.45 - 17.20 Uhr Kabaré Púpala Marionetten Kulturbiergarten am Kö 17.05 - 17.50 Uhr Brunitus Willy-Brandt-Platz 17.25 - 17.55 Uhr Muy Moi Kulturbiergarten am Kö 17.55 - 18.35 Uhr Rafael Sorryso Willy-Brandt-Platz 18 - 18.40 Uhr Deux á la Tache Kulturbiergarten am Kö 18.40 - 19.25 Uhr El Diabolero Willy-Brandt-Platz 18.45 - 19.30 Uhr Surprise Effect Kulturbiergarten am Kö 20 - 22 Uhr Mister Act Willy-Brandt-Platz 31.07.2021 13 - 13.25 Uhr Living Flags Willy-Brandt-Platz 13 - 13.30 Uhr Muy Moi Kulturbiergarten am Kö 13.30 - 14 Uhr Mr. Dyvinetz Willy-Brandt-Platz 13.35 - 14.15 Uhr Murray Molloy Kulturbiergarten am Kö 14.05 - 14.45 Uhr Deux á la Tache Willy-Brandt-Platz 14.20 - 15.05 Uhr Maple Stablegun Kulturbiergarten am Kö 14.50 - 15.35 Uhr Brunitus Willy-Brandt-Platz 15.10 - 15.45 Uhr Kabaré Púpala Marionetten Kulturbiergarten am Kö 15.40 - 16.10 Uhr Opus Furore Willy-Brandt-Platz 15.50 - 16.35 Uhr Surprise Effect Kulturbiergarten am Kö 16.15 - 16.35 Uhr Detlef Winterberg Willy-Brandt-Platz 16.40 - 17.10 Uhr Muy Moi Kulturbiergarten am Kö 16.40 - 17.20 Uhr Rafael Sorryso Willy-Brandt-Platz 17.15 - 17.45 Uhr Mr. Dyvinetz Kulturbiergarten am Kö 17.25 - 18.10 Uhr El Diabolero Willy-Brandt-Platz 17.50 - 18.30 Uhr Deux á la Tache Kulturbiergarten am Kö 18.15 - 18.40 Uhr Living Flags Willy-Brandt-Platz 18.35 - 19.05 Uhr Opus Furore Kulturbiergarten am Kö 18.45 - 19.25 Uhr Murray Molloy Willy-Brandt-Platz 20 - 22 Uhr Revelling Crooks Willy-Brandt-Platz 01.08.2021 13 - 13.45 Uhr Surprise Effect Kulturbiergarten am Kö 13 - 13.45 Uhr Maple Stablegun Willy-Brandt-Platz 13.50 - 14.20 Uhr Opus Furore Kulturbiergarten am Kö 13.50 - 14.35 Uhr Brunitus Willy-Brandt-Platz 14.25 - 14.55 Uhr Muy Moi Kulturbiergarten am Kö 14.40 - 15.15 Uhr Kabaré Púpala Marionetten Willy-Brandt-Platz 15 - 15.20 Uhr Detlef Winterberg Kulturbiergarten am Kö 15.20 - 16 Uhr Rafael Sorryso Willy-Brandt-Platz 15.25 - 15.55 Uhr Mr. Dyvinetz Kulturbiergarten am Kö 16 - 16.40 Uhr Deux á la Tache Kulturbiergarten am Kö 16.05 - 16.50 Uhr El Diabolero Willy-Brandt-Platz 16.45 - 17.30 Uhr Surprise Effect Kulturbiergarten am Kö 16.55 - 17.20 Uhr Living Flags Willy-Brandt-Platz 17.25 - 18.10 Uhr Brunitus Willy-Brandt-Platz 17.35 - 18.10 Uhr Kabaré Púpala Marionetten Kulturbiergarten am Kö 18.15 - 18.55 Uhr Murray Molloy Kulturbiergarten am Kö 18.15 - 19 Uhr Maple Stablegun Willy-Brandt-Platz 19 - 19.20 Uhr Detlef Winterberg Kulturbiergarten am Kö 20 - 22 Uhr Marion & Sobo Band Willy-Brandt-Platz

So funktioniert das La Strada 2021 trotz Corona: Hygienemaßnahmen

Damit das Event stattfinden kann, müssen die geltenden Hygienemaßnahmen beachtet werden. Bei La Strada bedeutet das folgendes:

FFP2-Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände außer am Platz sowie beim Essen und Trinken für alle ab 15 Jahren, Kinder zwischen 6 und 15 müssen eine medizinische Maske tragen

Mindestabstand von 1,5m

Regelmäßiges Händedesinfizieren

Einbahnstraßensystem in den Wartebereichen

Fester Bestuhlungsplan

ID-Check am Einlass zur Kontaktnachverfolgung

Registrierung per Luca-App , Corona Warn-App oder Kontaktformular

La Strada 2021 in Augsburg: Anfahrt

Der Willly-Brandt-Platz ist sowohl mit dem Auto als auch dem ÖPNV gut zu erreichen. Vor Ort gibt es ein kostenpflichtiges Parkhaus zur Unterstellung des Fahrzeugs, direkt gegenüber ist eine Bushaltestelle. Straßenbahnstationen sind ebenfalls in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen.

Den Kulturbiergarten am Augsburger Königsplatz erreicht man am besten mit den Öffentlichen - am Kö halten die meisten Straßenbahnen und Busse aus allen möglichen Richtungen. Für Fahrzeuge gibt es auch einige kostenpflichtige Parkhäuser in unmittelbarer Nähe.

La Strada 2021: Hier gibt es Tickets

Das La Strada 2021 besteht aus zwei Programmpunkten: Den Straßenkünstlern und den Konzerten.

Für ersteres werden keine Tickets benötigt, die Auftritte sind kostenlos. Seit dem 1. Juli bis zum 1. August treten diese an den beiden Veranstaltungsorten, dem Willy-Brandt-Platz und dem Kulturbiergarten am Augsburger Kö, auf.

Um die Konzerte besuchen zu können, müssen Tickets vorher online gekauft werden, eine Abendkasse wird es nicht geben. Diese Live-Auftritte finden ausschließlich auf dem Willy-Brandt-Platz statt. Seit dem 3. Juli 2021 gibt es Tickets zu kaufen, über diesen Link gelangen Sie zur Internetseite.