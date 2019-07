09:00 Uhr

La Strada in Augsburg: Das ist ab heute auf dem Festival geboten

Mit Jonglage und Comedy zog Uili So aus Brasilien die Besucher von La Strada im vergangenen Jahr an. Mit dem kleinen Michael (9) holte er sich Verstärkung auf die Bühne.

Bis Sonntag werden Rathaus- und Holbeinplatz wieder zum Zirkus unter freiem Himmel. Was bei La Strada 2019 auf dem Programm steht.

Von Kristina Beck

Ab Freitag verwandelt sich die Augsburger Innenstadt wieder in einen Open-Air-Zirkus der besonderen Art. Beim Internationalen Straßenkünstler-Festival La Strada kann das Publikum auf dem Rathausplatz, dem Holbeinplatz und in den Gassen der Altstadt die Top-Stars der Akrobatik-, Jonglage- und Clowenerie-Szene aus aller Welt bewundern. Neben Straßenkunst sind Live-Bands und ein Höhenfeuerwerk über den Rathausplatz das i-Tüpfelchen des artistischen Wochenendes.

La Strada 2019 in Augsburg: Das Programm

Das Bühnenprogramm startet am Freitag und Samstag jeweils um 16.30 Uhr auf dem Rathausplatz mit einem Vorprogramm von Nachwuchskünstlern – dem Sportakrobatikverein Augsburg Hochzoll sowie der STAC Festival-Crew. Das Hauptprogramm beginnt mit den jeweils 40-minütigen Shows auf dem Rathausplatz um 17 Uhr und auf dem Holbeinplatz um 17.30 Uhr. Das Repertoire der Künstler überzeugt mit charmantem Witz, magischen Momentaufnahmen und körperlichen Höchstleistungen. Cronopia aus Argentinien etwa präsentiert um 18.10 Uhr auf dem Holbeinplatz in ihrer Ein-Mädchen-Straßenshow „Maromas“ von kleinen Pirouetten bis hin zu großen Kunstsücken das Abc der Zirkusakrobatik. Mit Handständen, Hutjonglage und Kontorsion zieht Cronopia alle Register des Körpergeschicks. Am Samstag treten die Künstler am jeweils anderen Platz auf.

Wenn die Artisten in den Feierabend gehen, übernehmen die Musiker das Unterhaltungszepter. Auf dem Holbeinplatz spielen an beiden Tagen um 21.30 Uhr „Mensch Mayr!“, der Rathausplatz wird am Freitag von Cobario und am Samstag von Sun Division jeweils ab 21.15 Uhr beschallt.

Feuerwerk bei Festival La Strada in Augsburg

Bei Einbruch der Dunkelheit gegen 22.30 Uhr ist das Feuerwerk über dem Rathausplatz. Wer seine ausgesuchten Künstler verpasst hat, kann dies am Sonntag beim Grande Finale auf den beiden Plätzen um 17.30 Uhr und um 18.30 Uhr nachholen, wenn alle Künstler ihr Können in Gruppen zum Besten geben.

Der Eintritt zu allen Shows ist kostenlos. Bei dauerhaftem Regen und ausgesprochener Schlechtwetterlage können einzelne Programmpunkte pausieren oder auch entfallen. Die Auftrittszeiten der Künstler können sich so kurzfristig verschieben wie auch der Beginn der Feuerwerke am Freitag und Samstag. Das Feuerwerk findet nur bei gutem Wetter statt.

