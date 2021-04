Lach-Therapeutin: "Gerade jetzt ist es wichtig, viel zu lachen"

Plus Corona, Lockdown, Existenzsorgen - viel zu lachen gibt es derzeit nicht. Umso wichtiger ist es, fröhlich zu sein, meint die Leiterin der Augsburger Lachschule und erzählt, wie das gelingt.

Hallo Frau Rothenberger...

Brigitte Rothenberger: Moment, bei mir knistert es in der Telefonleitung.

Das ist doch schön, wenn es bei Ihnen knistert.

Rothenberger (lacht schallend)

Toll, dass Sie so fröhlich sind. Als Leiterin einer Lachschule in Augsburg können Sie sicherlich erklären, warum Lachen so wichtig ist.

Rothenberger: Lachen hat so viele positive Auswirkungen auf uns Menschen. Es setzt Glückshormone im Gehirn frei und hebt damit die Stimmung. Es erhöht die Konzentration und Lernbereitschaft und fördert die Kreativität. Lachen vertieft die Atmung, verbessert die Sauerstoffversorgung, trainiert das Herz-Kreislauf-System, wirkt blutdrucksenkend, beugt negativen Auswirkungen wie Stress vor und lindert auch vorübergehend Schmerzen. Außerdem ist es erwiesen, dass es das körpereigene Immunsystem stützt.

Klingt ganz so, als ob Lachen in Zeiten der Pandemie umso wichtiger ist ...

Rothenberger: Absolut. Gerade jetzt bei den vielen Horrornachrichten und der großen Verunsicherung ist es wichtig, viel zu lachen. Ein Mensch, der viel lacht, gerät in eine andere Grundstimmung. Er wird gelassener und kann Probleme viel besser meistern. Durch die Pandemie und ihre Folgen steigt bei vielen Menschen eine Art Grunddepression. Natürlich ist es wichtig, Ängste ernst zu nehmen. Aber man muss auch Wege aus den Tiefs finden. Da ist Lachen ein gutes Medium. Schließlich steht es auch immer zur Verfügung.

Wo Menschen mit Depressionen Hilfe finden 1 / 3 Zurück Vorwärts Informationen über Depression für junge Menschen und deren Familien und Freunde finden sich auf dem Portal Fideo. Eine E-Mail-Beratung von Jugendlichen für Jugendliche ist unter u25-deutschland.de möglich. Beratungsstellen vor Ort findet man mithilfe des Portals Dajeb. Auch die Nummer gegen Kummer, das Kinder- und Jugendtelefon 116 111, ist eine gute Anlaufstelle, um sich zumindest einmal alles von der Seele zu reden.

Unabhängig vom Alter helfen diese Anlaufstellen weiter: Viele Informationen finden sowohl Betroffene als auch Angehörige bei der Stiftung Deutsche Depressionshilfe ; dort gibt es auch einen Selbsttest, der dabei helfen will, eine Depression bei sich selbst besser zu erkennen. Wer Fragen zur Erkrankung hat und Anlaufstellen in seiner Nähe sucht, kann auch das Info-Telefon der Depressionshilfe anrufen unter der Nummer 0800/33 44 533 (Montag, Dienstag, Donnerstag jeweils von 13 bis 17 Uhr; Mittwoch und Freitag jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr). Der Hausarzt ist die erste Anlaufstelle, wenn ein Verd acht auf eine Depression besteht.

Wer sich in einer akuten Krise befindet, wendet sich an den behandelnden Arzt oder Psychotherapeuten oder an die nächste psychiatrische Klinik. Das Universitätsklinikum Augsburg hat eine psychiatrisch-psychotherapeutische Notaufnahme. In einer akuten Krise sollte sich niemand scheuen, den Notarzt unter 112 zu holen. Auch Angehörige sollten den Notarzt rufen, wenn sie den Eindruck haben, dass eine akute Krise vorliegt. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr kostenfrei unter den Nummern 0800-111 0 111 oder 0800-111 0 222 zu erreichen.



Aber wenn einem überhaupt nicht nach Lachen zumute ist?

Rothenberger: Man braucht keinen Anlass, um zu lachen. Das lässt sich selbst üben und trainieren. Man kann für sich lachen. Ich tue es zum Beispiel gerne beim Autofahren. Schon morgens, wenn ich in den Spiegel schaue, sage ich mir guten Morgen und lache eine Runde.

Aber das ist doch künstliches Lachen. Zählt das denn auch?

Rothenberger: Das Wort künstlich gefällt mir in dem Zusammenhang nicht. Ich nenne es, übrigens auch in meinen Kursen, ein spielerisches Lachen. Und ja, es wirkt genauso. Schon wenn ich die Mundwinkel eine Minute lang nach oben ziehe, verändert sich das Gemüt. Das Gehirn nimmt das Signal entgegen, dass derjenige fröhlich ist, und sendet entsprechend die Botenstoffe.

Sie bieten in Ihrer Augsburger Heiltherapiepraxis und Augsburger Lachschule sogenanntes Lachyoga an. Haben Sie fürs Lachen eine Ausbildung?

Rothenberger: Ich bin tatsächlich seit sechs Jahren eine zertifizierte Lachyoga-Leiterin nach Dr. Madan Kataria. Er ist Inder, forschte zum Thema Spontanheilungen und entdeckte dabei die gesundheitlichen Wirkungen des Lachens auf Menschen. 1995 rief er das Lachyoga ins Leben. Ursprünglich wurden den Menschen im Park Witze erzählt. Aber irgendwann gingen die Witze aus und wurden schlüpfrig (lacht). Dann kam ihm die Idee, Lachübungen zu machen. Inzwischen gibt es überall auf der Welt Lachclubs- oder schulen. So wie ich auch eine habe.

Lachyoga soll Menschen auch dabei helfen, aus einem psychischen Tief herauszukommen. Bild: Frank Rumpenhorst, dpa (Symbolbild)

Wie läuft so ein Kurs bei Ihnen ab?

Rothenberger: Ich beginne mit einer heilenden Atemübung, dann gibt es verschiedene Übungen. Bei einer etwa stellen wir uns vor, wir sind alle Pinguine. Dabei lachen wir.

Moment, stellen Sie und Ihre Kursteilnehmer sich nur vor, Pinguine zu sein, oder tun sie auch so?

Rothenberger (lacht): Nein, wir machen das. Wir sind Pinguine und rennen auch als solche herum (lacht jetzt richtig laut). Dabei muss man lachen, was wiederum ansteckend ist. Wissen Sie, Erwachsenen fällt es schwer, spielerisch zu lachen. Vielen ist durch die Sozialisierung das Lachen vergangen - da brauchte es keine Pandemie dazu. Heutzutage stehen Ernsthaftigkeit, Konzentration und Zielstrebigkeit im Vordergrund. Wir benötigen meist auch einen Anlass, um zu lachen. Erwachsene lachen zehn bis 15 Mal am Tag, Kinder jedoch 300 bis 400 Mal. Bei diesen Übungen geht es quasi auch darum, wieder das Kind in sich zu wecken. Mit so einem Lachtraining gerät man langfristig in eine bessere Stimmung. Und wird auch konzentrierter, Lachyoga hat sogar schon in Firmen Einzug gehalten. Wegen Corona aber kann ich die Kurse leider momentan nicht anbieten.

Offenbar lassen Sie sich dadurch Ihre Stimmung aber nicht vermiesen ...

Rothenberger: Nein, ich muss schließlich mit der Situation umgehen, wie jeder andere auch. Wichtig ist es, bei sich zu bleiben. Mit Lachyoga, Achtsamkeit und auch Meditation kann man hier viel für sich tun.

Die Augsburger Lachschule von Brigitte Rothenberger befindet sich am Gaswerkgelände in der August-Wessels-Straße 30. Sie ist erreichbar unter mail@heiltherapiepraxis.de oder 01520/3177330.

Lesen Sie dazu auch: