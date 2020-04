Lachen trotz Krise: Augsburger Arzt singt ein Corona-Lied

Plus Der Mediziner und Musiker Wolfgang Tressel hat mit seiner Frau komponiert – unter besonderen Bedingungen. Was es mit dem Song aus Augsburg auf sich hat.

Kunst und Kultur trifft die aktuelle Coronakrise besonders hart. Doch um in diesen schweren Zeiten nicht den Humor zu verlieren, haben der Mediziner und Musiker Wolfgang Tressel und seine Frau Martha Bohus ein Corona-Lied veröffentlicht. Das Video hat im Internetportal Youtube rund 2500 Aufrufe – doch die Idee dazu kam ganz spontan.

„Das war eine alberne Eingebung“, sagt Martha Bohus, die den Text zu dem Lied geschrieben hat. Ihr Mann habe die Idee sofort aufgegriffen. Unter dem Künstlernamen Doc Tressel tritt der seit über 20 Jahren als Musikkabarettist auf, zuletzt etwa in der Singoldhalle in Bobingen mit seinem „Medizynischen Kabarett“. Tressel war vor seinem Ruhestand Chefarzt an der Hessing-Klinik. Im Jahr 1984 hat er mit Kollegen das Augsburger Ärzteorchester gegründet. Tressel hatte am Augsburger Leopold-Mozart-Konservatorium Violine und Klavier studiert, ehe er sich beruflich dann der Medizin zuwandte.

Der Augsburger Mediziner Wolfgang Tressel hat mit seiner Frau einen Song komponiert. Der will in der Krise zum Lachen anregen.

In seinem kleinen Studio im Keller hat Tressel jetzt passend zum Text die Melodie komponiert, arrangiert und das Corona-Lied aufgenommen. Normalerweise entstünden dort die Aufnahmen für seine CDs oder die Playback-Elemente für seine Liveshow, erzählt er. Dieses Mal sei mit dem Lied „ Corona – Corona“ ein humoristischer Beitrag zu einem eher traurigen Thema herausgekommen, so Tressel. Neben Aufnahmen aus der eigenen Wohnung kommen auch Beiträge von Nachbarn und Freunden in dem Musikvideo vor. Alles unter Corona-Bedingungen produziert.

Am Ende des Videos sieht man auch mehrere Menschen, die in ihrer Wohnung umhertanzen oder vermeintlich begehrte Dinge wie Klopapier und Nudeln in Szene setzen. „Wir haben die Musik an verschiedene Bekannte geschickt und die haben uns dann im Gegenzug diese kleinen Videos zukommen lassen“, erzählt er.

Corona-Lied aus Augsburg kommt gut an

Die Rückmeldungen auf das Lied waren durchgehend positiv. „Es kommt offensichtlich gut an, viele haben sich auch per Mail für die Aufmunterung in der schweren Zeit bedankt“, so der Musikkabarettist. „Humor spielt eine große Rolle in schwierigen Zeiten, es ist ein Ventil für die Menschen“, betont er. Den Song gibt es frei auf Youtube abrufbar. Eine Möglichkeit, die aktuell viele Künstler nutzen würden, sagt Tressel. Dennoch merkt er an: „Von Applaus allein können die Kulturschaffenden nicht leben.

Sie trifft die Krise besonders hart.“ Neben wegfallenden Konzerten und Festen sei auch der Instrumenten-Unterricht – eine weitere Einnahmequelle für viele Musiker – aktuell nur sehr eingeschränkt möglich, so Tressel, der auch Vorsitzender im Förderverein der Sing- und Musikschule und im Verein „Live Music Now“ ist. Er befürchtet, dass der Kulturbetrieb mit als letztes wieder anlaufen wird.

Abgesagt Konzerte: Auch "Doc Tressel" hat Gagenausfälle

Für ihn selbst sind Gagenausfälle und abgesagte Veranstaltungen keine finanzielle Katastrophe, da Tressel jahrelang der Chefarzt der Geriatrie in der Augsburger Hessing-Stiftung war. Lustige Lieder wie „Corona – Corona“ sind lediglich sein „professionelles Hobby“.

Alle aktuellen Meldungen zur Corona-Krise lesen Sie hier bei uns im News-Blog.

