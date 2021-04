Ladendieb flüchtet auf dem Fahrrad aus der Augsburger Innenstadt

Ein Ladendetektiv erwischt in Augsburg einen Dieb. Doch der kann flüchten. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen.

Zu einem Ladendiebstahl ist es am Mittwoch in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße gekommen. Nach Angaben der Polizei beobachtete ein Ladendetektiv gegen 14 Uhr, wie ein Mann ein Kosmetikprodukt stahl. Der Dieb soll 40 bis 50 Jahre alt sein, bekleidet war er wohl mit einer dunklen Jacke und einer Schlaghose, zudem trug er eine gelbe Sonnenbrille.

Der Mann floh schließlich mit dem Fahrrad in Richtung Pferseer Tunnel. Wie viel der Mann genau gestohlen hat und wie hoch der Schaden ist, ist derzeit noch unklar. Um Hinweise bittet die Polizei unter der 0821/323-2110. (jaka)