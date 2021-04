Ladendieb schlägt Ladendetektiv und landet nach Verfolgungsjagd in U-Haft

Ein junger Mann stiehlt in einem Drogeriemarkt in Augsburg Waren, wird erwischt und liefert sich mit dem Ladendetektiv eine Verfolgungsjagd. Nun sitzt er in U-Haft.

Ein Ladendetektiv hat am Montag in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße einen Dieb erwischt. Laut Polizeiangaben beobachtete er gegen 13.50 Uhr einen Mann, der kosmetische Erzeugnisse einsteckte. „Als sich der Mitarbeiter dem Mann in den Weg stellte, flüchtet dieser über die Halderstraße in Richtung Königsplatz“, heißt es von der Polizei. Der Ladendetektiv nahm die Verfolgung des Diebes auf und fotografierte ihn dabei mit einem Handy. „Als es dem Ladendetektiv schließlich gelang, den Mann zu stellen, schlug dieser seinem Verfolger in den Bauch“, berichtet die Polizei. Der Ladendetektiv sei dabei verletzt worden und habe die Verfolgung abbrechen müssen. Eine bislang unbekannte Zeugin, die sich dem Täter in den Weg stellte, wurde den Angaben zufolge zur Seite gedrängt, so die Polizei.

Dem Täter gelang schließlich die Flucht. Durch die Fotos konnten die Polizisten den Mann allerdings schnell identifizieren. Der Ladendieb ist der Polizei offenbar bekannt. Der Wert der gestohlenen Kosmetika liegt bei etwa 200 Euro. Am Dienstag kam es zu einem Feueralarm am Hauptbahnhof Augsburg, in dessen Zuge auch einer der Polizisten des Vortages zu dem Einsatz gerufen wurde. „Auf dem Bahnhofsplatz konnte der Polizist, nachdem der Einsatz erledigt war, den gesuchten Täter des Vortages ausmachen“, so die Polizei. Der mutmaßliche Dieb wurde festgenommen. Die Polizei durchsuchte seine Wohnung und fand den Angaben zufolge „diverse verschlossene, kosmetische Erzeugnisse, die auf weitere Diebstahlsdelikte hindeuten“. Der 21-Jährige kam zunächst wegen „räuberischen Diebstahls“ in Untersuchungshaft.

Die Polizei sucht nun nach der Frau, die sich dem Mann offenbar in den Weg gestellt hat. Sie soll etwa 50 Jahre alt sein, kurze braune Haare haben und eine Brille sowie einen kleinen Rucksack getragen haben. Die Polizei bittet die Zeugin oder Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der 0821/323-2110 zu melden. (jaka)

