Ladendieb wird erwischt und versucht mehrfach zu flüchten

Ein Mann wird in einem Supermarkt in Augsburg dabei erwischt, wie er versucht, Getränke zu stehlen. Ein Mitarbeiter kann ihn stellen.

Ein Mitarbeiter eines Supermarktes in der Frauentorstraße beobachtete am Montag gegen 17.20 Uhr, wie ein Mann mehrere Getränkeflaschen in seinem Rucksack verstaute. Nachdem dieser Mann schließlich den Laden verließ, ohne für die Waren zu bezahlen, wurde er von dem Mitarbeiter verfolgt und unweit des Supermarktes gestellt, berichtet die Polizei.

Bei dem Versuch, den Mann zum Supermarkt zurückzubringen, riss sich der 40-Jährige erneut los und stieß dabei eine junge Frau um, die sich dem Mitarbeiter helfend zur Seite stellen wollte. Sie wurde durch den Sturz leicht verletzt. Der 40-jährige Täter konnte schließlich durch den Ladendetektiv an der Straßenbahnhaltestelle "Fischertor" gestellt und der Polizei übergeben werden. Gegen den Mann werde nun wegen "räuberischen Diebstahls" ermittelt, teilt die Polizei mit. (jaka)