Ladendiebin lässt Masken mitgehen

Die Polizei wurde zu einem Einkaufsmarkt in Göggingen gerufen.

Ein Ladendetektiv wird in einem Gögginger Einkaufsmarkt auf eine Diebin aufmerksam. Was die Frau in ihre Handtasche gesteckt hat.

Der Ladendetektiv des Marktes in der Bergiusstraße meldete am Dienstagnachmittag der Polizei eine Diebin, die den Kassenbereich passiert hatte, ohne ihre Waren zu bezahlen. Diese hatte sie laut Polizei kurz zuvor in ihre Handtasche gesteckt.

Ihr Beutegut: Zahnpasta und MNS-Masken im Wert von rund 30 Euro. Die Folge: eine Anzeige wegen Ladendiebstahls und ein auf ein Jahr befristetes Hausverbot in dem Einkaufsmarkt. (ina)

