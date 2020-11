14:25 Uhr

Ladendiebstahl in Lechhausen endet für einen Mann im Gefängnis

Die Polizei brachte einen Ladendieb gleich in die JVA Gablingen.

Ein Ladendieb wurde in einem Supermarkt in Lechhausen erwischt. Das hatte für ihn weitreichende Konsequenzen.

Ein 60 Jahre alter Mann hat am Montag versucht, in einem Supermarkt in der Neuburger Straße Waren im niedrigen zweistelligen Bereich zu stehlen. Ein Mitarbeiter des Supermarktes hielt den Dieb auf.

Bei der Anzeigenerstattung durch die Polizei stellte sich heraus, dass gegen den Mann Haftbefehle vorliegen. Der 60-Jährige wurde daraufhin in die Justizvollzugsanstalt Gablingen gebracht. (ina)