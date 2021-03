18:27 Uhr

Ladenöffnungen in Augsburg gibt's vorerst nur mit Termin

Plus In Supermärkten und Drogerien bleibt alles wie bisher. Andere Geschäfte wie Modehändler dürfen ab Montag aufmachen, doch für richtige Öffnungen ist die Inzidenz zu hoch.

Von Stefan Krog

In Augsburg wird es ab kommenden Montag noch keine Ladenöffnungen ohne vorherige Terminreservierung für Kunden geben. Das hatte sich am Freitag bereits so angedeutet (wir berichteten), am Samstag verkündete die Stadt, dass es basierend auf dem Samstags-Inzidenzwert von 56,0 (nach Robert-Koch-Institut) ab kommenden Montag nur für einzelne Kunden nach Terminbuchung Öffnungen geben könne ("Click&Meet").

Hintergrund ist, dass laut der am Freitagabend veröffentlichten Verordnung des Freistaats Inzidenzwerte drei Tage hintereinander unter dem 50er-Grenzwert liegen müssten, um Öffnungen ohne Reservierung zu erlauben. Am Sonntag will das Gesundheitsministerium eine Liste mit Einstufungen aller Landkreise und Großstädte herausgeben, die ab dann fortgeschrieben wird. Im Landkreis Augsburg meldete das RKI am Samstag einen Wert von 55,2, im Landkreis Aichach-Friedberg von 23,8. In Aichach-Friedberg wären, abhängig vom Sonntags-Wert, ab Montag womöglich Ladenöffnungen möglich.

Ansturm auf Online-Tickets für den Zoo

In den bisher schon geöffneten Geschäften wie Supermärkten oder Drogerien ändert sich unabhängig von der neuen Inzidenzskala nichts. Öffnen dürfen ab Montag auch Buchhandlungen. Der Augsburger Zoo öffnet ab Montag wieder nach mehrmonatiger Pause für Besucher. Der Online-Kartenverkauf für die kommende Woche begann am Wochenende. Zum Start am Samstag um 15 Uhr ging der Server laut Zoo zeitweise in die Knie, weil die Nachfrage so hoch war. Um die täglichen Besucherzahlen steuern zu können, müssen Karten vorher zwingend im Internet gebucht und ausgedruckt werden. Auch der Botanische Garten soll im Lauf der kommenden Woche öffnen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Museen bauen noch die Kassensysteme um

Ebenfalls wieder öffnen dürfen Büchereien, Archive und Bibliotheken. Wie die Öffnungen umgesetzt werden, war am Wochenende noch unklar. Lockerungen gibt es auch für Museen. Die Kunstsammlungen und Museen Augsburg sind allerdings gerade dabei, neue Kassensysteme zu installieren, um die Lockdown-Zeit zu nutzen. Darum werden Schaezlerpalais, Maxmuseum, H2 und Römerlager erst am 16. März öffnen. Der Garten des Schaezlerpalais und der Innenhof des Maxmuseums werden ab dem kommenden Montag öffnen. Mozarthaus und Brechthaus bleiben vorerst geschlossen, weil hier wegen der engen Räumlichkeiten der Infektionsschutz nicht eingehalten werden kann.

Inzidenzwert geht nach oben

In Augsburg gilt ab Montag angesichts der Inzidenzstufe bei den privaten Kontakten eine Obergrenze von fünf Personen aus zwei Haushalten (Kinder unter 14 Jahren sind ausgenommen). Am Samstag stieg der Inzidenzwert wieder an. Laut RKI lag er bei 56, laut Berechnungen des Gesundheitsamtes bei 62,2. Der Unterschied erklärt sich über Verzögerungen bei der Meldung von neuen Fällen. Am Freitag wurden 38 neue Corona-Fälle im Stadtgebiet bekannt, wie die Stadt am Samstag mitteilte. Damit geht die Kurve wieder nach oben. Es sind drei weitere Todesfälle zu verzeichnen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen