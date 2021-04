vor 18 Min.

Lärm, Müll und Streit: Wie Augsburg die Lage in den Parks entspannen will

Plus Seit den gewaltsamen Vorfällen im Reese- und Sheridan-Park in Augsburg soll ein neues Konzept für Entspannung sorgen. Zwei Jugendliche erhalten sogar ein Betretungsverbot.

Von Ina Marks

Manchmal liegt auch ein gebrauchtes Kondom im Gras oder ein Wäscheteil. Dann finden Christoph und Marc (Namen geändert) es etwas eklig, den Müll im Reese-Park aufzusammeln. Die beiden 18- und 20-Jährigen machen das nicht ganz freiwillig. Weil der eine beim Drogenhandel erwischt wurde und der andere die Berufsschule chronisch schwänzte, müssen die beiden Sozialstunden ableisten, indem sie den Sheridan- und Reese-Park saubermachen. Dahinter steckt ein neues Projekt des Vereins "Die Brücke", der sich um straffällig gewordene Jugendliche kümmert. Das Projekt soll auch zur Entspannung in den Grünanlagen beitragen. Denn auf den Parks lastet vor allem seit der Pandemie ein enormer Nutzungsdruck. Anwohner und Besucher beklagen dort Lärm, Müll und Streitereien zwischen Jugendlichen. Die Situation gipfelte in eine Messerstecherei im Februar und in Angriffe auf Polizisten im März.

