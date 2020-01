10:40 Uhr

Landwirte planen große Demonstration in Augsburg

Wie auf unserem Bild im Kreis Donau-Ries wollen am Sonntag auch in Augsburg Landwirte protestieren.

Am Sonntag werden rund 1000 Bauern mit ihren Traktoren aufs Plärrergelände kommen und zu Fuß zum Rathausplatz gehen. Dort wollen sie mit Ministerpräsident Markus Söder, der zum CSU-Neujahrsempfang kommt, reden.

Von Stefan Krog

Bauern aus der Region planen für Sonntag am Rande des CSU-Neujahrsempfangs, zu dem Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) erwartet wird, eine große Demonstration in Augsburg. Erwartet werden rund 1000 Traktoren und 2000 Teilnehmer. Die genaue Zahl sei schwierig abschätzbar, so Philipp Jans von der Landwirtebewegung „Land schafft Verbindung“. Die Basisbewegung hatte im Dezember im Memmingen eine Demo mit 4500 Teilnehmern auf die Beine gestellt, organisiert über What’s App.

Hintergrund ist der Protest gegen das Agrarpaket der bayerischen Landesregierung, mit dem unter anderem die Menge an Dünger reduziert werden soll. Die Bauern wollen sich mit ihren Traktoren am Mittag auf dem Plärrergelände sammeln. Von dort werden sie zu Fuß zum Rathausplatz ziehen. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Eine Kundgebung vor dem Rathaus

Vor dem Rathaus ist um 14 Uhr eine Kundgebung geplant, zu der sich laut der Bauern-Bewegung auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW), selbst Landwirt, angesagt hat. Er wird vermutlich auch sprechen.

Söder und CSU-Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber werden seit Monaten mit Protesten von Landwirten konfrontiert. Zuletzt gab es am Rande der CSU-Klausur in Seeon eine Demonstration. Auch hier stand die Düngeverordnung, die aufgrund der stellenweise deutlich zu hohen Nitratwerte im Grundwasser geplant ist, im Focus. Einen hohen Anteil daran trägt die Landwirtschaft. Die Landwirte kritisieren wiederum, dass die Positionierung der Messstellen für ein Zerrbild sorge. Söder sagte bereits eine Überprüfung beim Thema Messstellen zu.

Er bekommt den Bauernprotest gerade geballt zu spüren: Einen Tag, bevor Söder nach Augsburg kommt, wird er beim CSU-Neujahrsempfang in Hof am Samstag auch auf eine Demo von „Land schafft Verbindung“ treffen. Ob Söder in Augsburg zu den Bauern sprechen wird, ist ungewiss. Allerdings dürfte es in jedem Fall zu einem Gespräch mit einer Delegation der Landwirte kommen.

