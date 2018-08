21:04 Uhr

Laute Musik lässt Anwohner in Hochzoll verzweifeln

Eine unsichere Gegend dürfte die Gegend um den Holzerbau in Hochzoll nicht sein. Das Sicherheitsempfinden der Bürger wird aber durch herumlungernde Jugendliche, die zu allem Überfluss noch laut Musik hören, deutlich beeinträchtigt.

Ordnungsreferent Dirk Wurm diskutierte mit Bürgern über die Situation im Stadtteil. Lärmende Jugendliche zwischen Heilig Geist und Holzerbau sind ein Problem.

Von Andreas Alt

Die 73-Jährige macht nicht den Eindruck, als würde sie vor Problemen schnell kapitulieren. Sie wohnt nahe dem Pfarrzentrum Heilig Geist, dem Holzerbau und der Werner-von-Siemens-Schule, wo sich seit einiger Zeit Jugendliche treffen, die vor allem durch laute Musikbeschallung auffallen. „Ich habe mit allen geredet“, sagt die Seniorin, „mit den Chaoten vom letzten Jahr bin ich inzwischen beinahe befreundet. Aber es sind ja inzwischen schon die nächsten da! Wenn der Ordnungsdienst kommt, leugnen sie, etwas Verbotenes zu tun.“

Kontrolle und Prävention

Sie wolle ja gern 95 werden, fügt die Frau hinzu. Aber wenn das mit dem Lärm vor ihrer Wohnung so weitergehe, sei sie bis dahin längst durchgedreht. Mit schwerpunktmäßig diesem Problem beschäftigte sich eine Runde auf Einladung der SPD Hochzoll im Holzerbau, die dazu Ordnungsreferent Dirk Wurm (ebenfalls SPD) eingeladen hatte. Wurm erläuterte, welche Kontrollmöglichkeiten Stadt und Polizei haben und was Präventionsmaßnahmen bringen können.

Ein anderer Bürger vermisst nach eigener Aussage die Polizisten, die früher im Viertel Streife gingen. Sie seien in ganz Hochzoll bekannt und als Konfliktberater geschult gewesen. Wurm bestätigte, dass die Polizei heute meist nur noch dann komme, wenn etwas passiert sei. Die Präsenz vor Ort überlasse sie dem städtischen Ordnungsdienst. Der sei in Augsburg 2006 gegründet worden. Zu Beginn, so Wurm, gab es zwölf Mitarbeiter, heute seien es 21. Sie hätten inzwischen eine autoritärer wirkende Dienstkleidung, trügen auch stichfeste Westen.

Bei Problemen gebe es zunächst eine mündliche Ansprache – also eine Verwarnung – und dann ein Bußgeld. So sei es auch im Gögginger Park gewesen, wo vor kurzem ein Ehepaar ein Bußgeld zahlen musste, weil es einen Hund dabei hatte und die Frau rauchte. Beides ist dort verboten. Zur Auseinandersetzung sei es aber erst gekommen, nachdem das Paar auf die Ansprache nicht reagierte. Wurm räumte jedoch ein, die Beschilderung dazu, was dort verboten ist, sei nicht eindeutig gewesen.

Smartphones mit Verstärker

Aus der Runde hieß es, natürlich würden die Jugendlichen ihre Smartphones mit angeschlossenem Verstärker sofort wegpacken, wenn sie den Ordnungsdienst sähen. Wurm entgegnete, der sei mitunter auch in Zivil unterwegs. Allerdings seien die Möglichkeiten, Fehlverhalten zu bestrafen, begrenzt. Man könne stattdessen versuchen, Konflikten vorzubeugen, aber der Erfolg sei nicht messbar, und er stelle sich erst nach längerer Zeit ein.

Der Lösungsweg ziele im vorliegenden Fall darauf ab, für die Jugendlichen Angebote zu schaffen, mit denen sie sich ihren Interessen gemäß betätigen können, und ihr Verantwortungsgefühl zu stärken. Darunter versteht Wurm etwa Angebote zum Sporttreiben, Spielplätze für die Jüngeren oder den Einsatz von Sozialarbeitern. Bisher gebe es in Augsburg fünf Streetworker, fünf kämen jetzt hinzu. Das sei höchste Zeit, denn es gebe mancherorts auch Suchtprobleme oder Kleinkriminalität.

Stadtteilkonferenzen und Bürger-Workshops

Gregor Lang wies auf das entstehende Jugendzentrum in der alten Schule und dem alten Feuerwehrhaus an der Friedberger Straße hin. Dort sollen ein Café und ein Veranstaltungsraum für Workshops und Feiern entstehen. Damit hofft er, die Jugendlichen von der Straße holen zu können. Dafür werden laut Lang mehr ehrenamtliche Helfer gebraucht. Wurm sprach sich zudem dafür aus, Stadtteilkonferenzen und Bürger-Workshops wiederzubeleben, denn die Stadtverwaltung könne nicht immer wissen, wo es vor Ort Probleme gibt.

Angesprochen wurden auch Vandalismus am Kuhsee und der Trend, private Partys in und um Wohnmobilen zu veranstalten. Das Problem eines Bürgers aus dem Herrenbach konnte nicht gelöst werden. Er klagte, seine Grundstückseinfahrt werde immer wieder zugeparkt. Er hatte sich bereits an Polizei und Justiz gewandt. Die Polizei sagt nach seinen Worten, sie könne sich darum nicht kümmern; das Gericht habe das Vorgehen gegen die Falschparker aber als Aufgabe der Polizei angesehen. Dem Mann bleibt offenbar nur, an die Autofahrer zu appellieren, seine Einfahrt freizuhalten.

Einzelne Delikte nehmen zu

Wurm hatte zu Beginn darauf hingewiesen, dass die Zahl der Straftaten in Deutschland sinke, das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger aber abnehme. Allerdings nähmen einzelne Delikte wie Wohnungseinbrüche tatsächlich zu.

Frauen fühlten sich weniger sicher als Männer und Ältere weniger als Jüngere, so Wurm. Auch wenn es in einer Großstadt Herausforderungen beim Zusammenleben unterschiedlicher Gruppen gebe, sei die Verbrechensrate hier im Verhältnis nicht höher als in Kleinstädten und auf dem Dorf.

Themen Folgen