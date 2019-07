03.07.2019

Leben mit der Großbaustelle

Verkehr Zwischen Curt-Frenzel-Stadion und Plärrer werden die Tramgleise erneuert. Das irritierte anfangs Autofahrer und sorgte für Chaos. Anwohner können den Bauarbeiten trotzdem Positives abgewinnen

Von Stephanie Lorenz

Am Montag herrschte das große Verkehrschaos in den Straßen rund um das Curt-Frenzel-Stadion. Denn um rechtzeitig vor Beginn des Herbst-Plärrers fertig zu sein, haben die Stadtwerke Augsburg dort ihre große Sommerbaustelle begonnen: In der Gesundbrunnenstraße und der Langenmantelstraße werden die Gleise der Straßenbahnlinie 4 saniert. Probleme für die Anwohner bleiben dabei nicht aus, die Verkehrslage hat sich inzwischen aber etwas beruhigt.

„Am Montag in der Früh war die Situation ganz schlimm“, sagt die Bewohnerin eines Hauses in der Gesundbrunnenstraße, die komplett gesperrt ist. Am Klinkerberg, der nun in beide Richtungen befahrbar ist, habe es sich rauf und runter gestaut. Und in der Senkelbachstraße – sie führt an der Eislauffläche im Freien vorbei – war es besonders problematisch, weil etliche Autofahrer in die Straße eingefahren sind, die derzeit eine Sackgasse ist: Die Einmündung auf die Langenmantelstraße ist gesperrt, auch von den Nebenstraßen aus. Alle mussten wenden, was zu Staus führte.

„Am Dienstag hat sich alles wieder beruhigt“, berichtet die Anwohnerin und freut sich über den Lerneffekt, der hier anscheinend schnell eingetreten ist. Allerdings, findet sie, sind die Sackgassen schlecht gekennzeichnet. Wer von der Heinrich-Buz-Straße kommend geradeaus in die Senkelbachstraße fährt, sieht das Schild erst, nachdem er die Kreuzung überquert hat und bereits in der Sackgasse ist. Auch in den Nebenstraßen werden die kleinen Schilder leicht übersehen.

Trotzdem schön, dass man die Schienen richte, sagt die 50-Jährige. Sie sei morgens immer vom Schienenschlag der ersten Straßenbahn geweckt worden. „Im Dorf hörst du die Kirchenglocken, bei uns die Straßenbahn“, sagt sie und lacht. Auch schön: Wenn die Bauarbeiten abends enden, sei Ruhe. „Sonst rasen hier immer die Autos durch.“

Dass vor ihrem Haus keiner mehr rast, freut auch Renate Henschke. Öffnet sie ihr Wohnzimmerfenster, blickt sie direkt auf den Klinkerberg. „Verwunderlich, dass sich jetzt alle ans Tempolimit halten“, sagt die 61-Jährige. Auch die Autofahrer, die sonst Tempo 30 ignorierten. Die kennt sie schon. Während es sonst zweispurig bergauf geht, kann der Klinkerberg nun in beide Richtungen befahren werden – jeweils auf einer Spur. Nun scheinen die Autofahrer zu merken, dass es eine kritische Stelle ist. Anfang der Woche hat Henschke einen Unfall gesehen: Ein Fußgänger wurde von einem Auto angefahren. Es sei ungewohnt, wenn der Verkehr hier plötzlich aus beiden Richtungen komme, sagt sie. Mehr Übergänge für Fußgänger zu schaffen, wäre schön. Sie selbst erschrickt auch immer, „wenn auf einmal ein Bus den Berg runterfährt“. Die Busverbindung, sagt Nikolaus Meiler ein paar Meter weiter, störe mehr als die Baustelle. Auf den Ersatzbus für die Tramlinie 4 warte man im Schnitt 20 Minuten. Die Vierer selbst weicht aktuell von der Innenstadt bis zur Wertachbrücke über die Trasse der Linie 2 aus. Die Baustelle stört ihn nicht. „Das sind wir schon gewöhnt“, sagt Meiler, der seit 46 Jahren in der Gesundbrunnenstraße wohnt. Alle fünf, sechs Jahre gebe es Bauarbeiten. So große aber schon länger nicht mehr. Vom Gehweg aus schaut der 73-Jährige dabei zu. Immerhin war er selbst 15 Jahre lang im Gleisbau tätig. Von daher hat er Verständnis: „Irgendwann sind’s halt kaputt die Gleise.“ Das wisse doch jeder. Und er lobt, es sehe so aus, als komme man gut voran.

Die Schienen in diesem Bereich wurden nach Auskunft der Stadtwerke 1992 eingebaut. Nach 27 Jahren gebe es nun teilweise erhebliche Schäden in der Gleisbefestigung. Die erste Bauphase, die am 1. Juli begonnen hat, wird bis zum 26. Juli andauern. In dieser Zeit gibt es eine Umleitung über die Schwimmschul- und Badstraße.

Danach folgt der Klinkertorplatz. Er wird bis 18. August gesperrt sein, wobei man weiterhin von der Volkhartstraße in die Straßen An der Blauen Kappe und Auf dem Kreuz fahren kann. Außerdem sind dann die Langenmantelstraße und Senkelbachstraße wieder geöffnet.

Lediglich für drei Tage muss der komplette Knotenpunkt am Klinkertorplatz gesperrt werden, da vom 12. bis 14. August Asphaltierungsarbeiten stattfinden. Viele Anwohner, die man derzeit an der Baustelle antrifft, ärgern sich zwar, dass Parkplätze fehlen und dass sie teils schwer aus ihren Ausfahrten kommen, zucken aber gleichzeitig mit den Schultern. Ist halt so. Und immerhin: Pünktlich zum Plärrerstart am 23. August sind alle Schäden ausgebessert.

