"Lechflimmern 2019": Programm, Filme, Tickets und Wetter

"Lechflimmern 2019": Jeden Tag gibt es zwei Filme im Augsburger Open Air Kino zu sehen. Alle Infos rund um Tickets, Programm und Wetter finden Sie hier.

Bis zum 14.09.2019 kommen Besucher beim "Lechflimmern 2019" in diesem Jahr auf ihre Kosten. Vor der Kulisse können Filminteressierte zahlreiche Filme unter freiem Himmel genießen. Das Programm bietet für jeden etwas: Von deutschen Filmen wie "Leberkäsjunkie" oder "Der Junge muss an die frische Luft" bis hin zu erfolgreichen Hollywood-Streifen wie "Avengers 4: Endgame". Am Mittwoch Abend kann man "Rocketman" im Open Air Kino sehen, während am Sonntag der Klassiker "The Big Lebowski" ins Plärrerbad lockt.

Lechflimmern 2019, Augsburg: Das Wetter zum Kino Open Air

In den kommenden Tagen bleibt es weitgehend trocken bei milden Temperaturen bis zu maximal 24 Grad am Mittwoch. Gegen Ende der Woche kühlt es dann spürbar ab. Am Donnerstag kommt es zu vereinzelten Schauern bei bis zu 17 Grad. Bis zum Sonntag bleibt es dann voraussichtlich trocken, es wird aber etwas kühler. Sonntag und Montag ist dann erneut mit Regen zu rechnen.

Lechflimmern Kino Open Air 2019: Abendkasse, Karten, Filmstarts

Zum Plärrerbad kann man bequem mit dem Auto, dem Rad oder der Tram anreisen. Parken ist auf dem Plärrergelände möglich. Von der Haltestation Brunntal oder Plärrer läuft man in rund fünf Minuten zum Freibad. An der Abendkasse kann man täglich ab 18 Uhr Tickets für die Vorstellung kaufen oder gleich das Kombiticket nehmen und noch ein wenig schwimmen gehen. Kinogäste erhalten zwei Stunden vor Ende der Badöffnungszeit eine Badeintrittskarte zum Preis von 1 Euro.

Das Plärrerbad selbst hat zwei Leinwände. Es gibt jede Menge Gartenstühle. Wer es aber kuscheliger haben möchte, kann sich auch eine Decke und Kissen mitbringen. Auch sollte eine Jacke eingepackt werden, falls es abends einmal kühler wird. Der Eintritt kostet 9,50 Euro, für Kinder unter zwölf Jahren 4,50 Euro. Beginn der Vorstellungen ist immer nach Einbruch der Dunkelheit. Im August und September wird es natürlich schon früher Dunkel, also beginnen die Vorstellungen auch früher.

Lechflimmern Kino Open Air 2019: Das Programm bis 14.9.2019

Di, 3.9.2019

Kino 1 Der Junge muss an die frische Luft

Kino 2 Pets 2

Mi, 4.9.2019

Kino 1 Rocketman

Kino 2 100 Dinge

Do, 5.9.2019

Kino 1 Aladdin

Kino 2 Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten

Fr, 6.9.2019

Kino 1 Avengers 4: Endgame

Kino 2 Rocky Horror Picture Show

Sa, 7.9.2019

Kino 1 Leberkäsjunkie

Kino 2 Mia und der weiße Löwe

So, 8.9.2019

Kino 1 Aladdin

Kino 2 The Big Lebowski

Mo, 9.9.2019

Kino 1 Monsieur Claude 2

Kino 2 Der Vorname

Di, 10.9.2019

Kino 1 Black Panther

Kino 2 Pulp Fiction

Mi, 11.9.2019

Kino 1 Bohemian Rhapsody

Kino 2 Green Book

Do, 12.9.2019

Kino 1 Avengers 4: Endgame

Kino 2 Leberkäsjunkie

Fr, 13.9.2019

Kino 1 Der König der Löwen

Kino 2 Leberkäsjunkie

Sa, 14.9.2019

Kino 1 Der König der Löwen

Kino 2 Leberkäsjunkie

Sobald das neue Programm draußen ist, wird es an dieser Stelle ergänzt. Weiter Informationen und wie es um das Wetter am jeweiligen Kinoabend steht, können Sie auf der Homepage vom Lechflimmern nachlesen. (AZ)

