Lechflimmern 2019 in Augsburg: Programm im Juni und Juli

Ab Montag, 24. Juni, startete das Lechflimmern Kino Open Air wieder im Familienbad am Plärrer. Hier gibt es Infos zum Programm.

Zu einem guten Sommer in Augsburg gehört auch der Besuch des Lechflimmern Kino Open Airs im Familienbad am Plärrer dazu. Wegen des guten Wetters wurde der Start vorgezogen. Bereits am Montag, 24. Juni, wurden die ersten zwei Filme gezeigt.

Lechflimmern Kino Open Air 2019: Start, Tickets, Abendkasse

Zum Plärrerbad kann man bequem mit dem Auto, dem Rad oder der Tram anreisen. Parken ist auf dem Plärrergelände möglich. Von der Haltestation Brunntal oder Plärrer läuft man in rund fünf Minuten zum Freibad. An der Abendkasse kann man täglich ab 18 Uhr Tickets für die Vorstellung kaufen oder gleich das Kombiticket nehmen und noch ein wenig schwimmen gehen. Kinogäste erhalten zwei Stunden vor Ender der Badöffnungszeit eine Badeintrittskarte zum Preis von 1 Euro.

Das Plärrerbad selbst hat zwei Leinwände. Es gibt jede Menge Gartenstühle. Wer es aber kuscheliger haben möchte, kann sich auch eine Decke und Kissen mitbringen. Auch sollte eine Jacke eingepackt werden, falls es abends einmal kühler wird. Der Eintritt kostet 9,50 Euro, für Kinder unter zwölf Jahren 4,50 Euro. Beginn der Vorstellungen ist immer nach Einbruch der Dunkelheit. Im August und September wird es natürlich schon früher Dunkel, also beginnen die Vorstellungen auch früher.

Lechflimmern Kino Open Air 2019: Das Programm bis 10. Juli

Mo, 24.06.2019

Kino 1 Monsieur Claude 2

Kino 2 Der Klavierspieler vom Gare du Nord

Di, 25.06.2019

Kino 1 Monsieur Claude 2

Kino 2 Der Fall Collini

Mi, 26.06.2019

Kino 1 Green Book

Kino 2 Free Solo

Do, 27.06.2019

Kino 1 A Star is born

Kino 2 Der Vorname

Fr, 28.06.2019

Kino 1 Trautmann

Kino 2 Unheimlich perfekte Freunde

Sa, 29.06.2019

Kino 1 Bohemian Rhapsody

Kino 2 Der Fall Collini

So, 30.06.2019

Kino 1 Green Book

Kino 2 100 Dinge

Mo, 01.07.2019

Kino 1 Monsieur Claude 2

Kino 2 Anderswo - Allein in Afrika

Di, 02.07.2019

Kino 1 25 km/h

Kino 2 Ein Gauner und Gentleman

Mi, 03.07.2019

Kino 2 Die Goldfische

Do, 04.07.2019

Kino 1 Avengers 4: Endgame

Kino 2 Astrid

Fr, 05.07.2019

Kino 1 A Star is born

Kino 2 Ballon

Sa, 06.07.2019

Kino 1 Der Junge muss an die frische Luft

Kino 2 Spider Murphy Gang

So, 07.07.2019

Kino 1 Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen

Kino 2 Free Solo

Mo, 08.07.2019

Kino 1 Green Book

Kino 2 John Wick: Kapitel 3

Di, 09.07.2019

Kino 1 Monsieur Claude 2

Kino 2 The Favourite - Intrigen und Irrsinn

Mi, 10.07.2019

Kino 1 25 km/h

Kino 2 BlacKkKlansman

Do, 11.07.2019

Kino 1 A Star is born

Kino 2 Gegen den Strom

Fr, 12.07.2019

Kino 1 Italienische Nacht: Jonas Kaufmann

Kino 2 100 Dinge

Sa, 13.07.2019

Kino 1 Der Junge muss an die frische Luft

Kino 2 Der Vorname

So, 14.07.2019

Kino 1 Bohemian Rhapsody

Kino 2 Shoplifters

Mo, 15.07.2019

Kino 1 Avengers Endgame

Kino 2 Nur eine Frau

Di, 16.07.2019

Kino 1 Green Book

Kino 2 Der Trafikant

Mi, 17.07.2019

Kino 1 Monsieur Claude 2

Kino 2 Womit haben wir das verdient

Do, 18.07.2019

Kino 1 Made in China

Kino 2 SWA Kuzrfilmnacht

Fr, 19.07.2019

Kino 1 Rocket Man

Kino 2 BOFF

Sa, 20.07.2019

Kino 1 Aladdin

Kino 2 Der Fall Collini

So, 21.07.2019

Kino 1 Fischermens Friend

Kino 2 Van Gogh

Mo, 22.07.2019

Kino 1 Bohemian Rhapsody

Kino 2 25 km/h

Di, 23.07.2019

Kino 1 A Star is born

Kino 2 Yuli

Mi, 24.07.2019

Kino 1 Rocket Man

Kino 2 Sonderveranstaltung

Do, 25.07.2019

Kino 1 Aladdin

Kino 2 Sonderveranstaltung

Fr, 26.07.2019

Kino 1 Mamma Mia - Here we go again

Kino 2 Der Vorname

Sa, 27.07.2019

Kino 1 Der junge muss an die frische Luft

Kino 2 Reiss aus

Sobald das neue Programm draußen ist, wird es an dieser Stelle ergänzt. Weiter Informationen und wie es um das Wetter am Kinoabend steht, können Sie auf der Homepage vom Lechflimmern nachlesen. (AZ)

