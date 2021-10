Autofahrer passt Frau ab und beleidigt sie

Weil ihm offenbar nicht gefiel, wie eine Mutter ihr Auto in der Yorckstraße in Lechhausen abgestellt hatte, beleidigte ein unbekannter Autofahrer die Frau auf besondere Weise.

Eine 30-Jährige wollte am Dienstag eigentlich nur ihr Kind aus einem Kindergarten in der Yorckstraße in Lechhausen abholen, als ein unbekannter Autofahrer sie unvermittelt beleidigte. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau ihr Auto in der Straße geparkt und war auf dem Weg in den Kindergarten, als plötzlich ein unbekannter Pkw-Fahrer mit einem blau-grünen Fahrzeug neben ihr stehen blieb und sie aufforderte, wegzufahren.

Die Frau ging zunächst nicht auf die Forderung ein und ging in den Kindergarten. Als sie aber zu ihrem Pkw zurückkehrte, wartete der Unbekannte an ihrem Fahrzeug, beleidigte sie verbal und mittels einer obszönen Geste. Letztlich entfernte er sich unerkannt. Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: Er ist etwa 40 Jahre alt, rund 180 cm groß, hatte ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild und eine schlanke Statur. Er sprach Hochdeutsch und trug eine karierte Jacke. Die Polizeiinspektion Augsburg-Ost bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (nist)