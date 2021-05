Heißer Leim: Mann erleidet Verbrennungen

Ein 36-Jähriger hat sich in Lechhausen bei der Arbeit Verbrennungen an den Händen zugezogen. Heißer Leim war die Ursache.

Ein 36-jähriger Mitarbeiter eines Produktionsunternehmens in der Stätzlinger Straße in Lechhausen hat am Dienstag Verbrennungen ersten und zweiten Grades an den Händen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, war dem Mann bei der Säuberung einer Maschine heißer Leim über die Hände geflossen. Er musste von einem Notarzt behandelt werden. Wie es zu dem Unglück kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (nist)