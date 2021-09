Unbekannte stehlen Bargeld aus Bäckereifiliale

In Lechhausen hörte die Angestellte einer Bäckereifiliale Geräusche aus den Büroräumen. Sie sah nach und musste feststellen, das sich Unbekannte Zutritt verschafft hatten.

Drei bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch gegen 18.15 Uhr zunächst unbemerkt in die Büroräume einer Bäckereifiliale in Lechhausen eingedrungen und haben Bargeld in bislang unbekannter Höhe gestohlen. Wie die Polizei berichtet, war die Angestellte der Filiale in der Zietenstraße zum Tatzeitpunkt im Verkaufsraum. Als sie Geräusche aus den Büroräumen hörte, sah sie dort nach. Die Täter flüchteten daraufhin durch den Hinterausgang.

Drei Täter stehlen in Lechhausen Bargeld aus Bäckereifiliale

Sie werden wie folgt beschrieben: Die Täter waren etwa zwischen 20 und 25 Jahren alt und 1,65m bis 1,85m groß. Einer der Männer wird als schlank beschrieben und trug dunkle Kleidung. Der zweite Täter sei kräftig gebaut, habe ein südländisches Erscheinungsbild, war ebenfalls dunkel gekleidet und trug blaue Schuhe. Den dritten Täter beschreibt die Zeugin mit einem afrikanischen Erscheinungsbild, schlank und mit blauer Jeans sowie weißem T-Shirt bekleidet. Die Polizeiinspektion Augsburg-Ost bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (nist)