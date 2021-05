Unbekannter beschädigt Kleintransporter in Augsburg und fährt weiter

Obwohl er den Außenspiegel eines Kleintransportes in Lechhausen abgefahren und eine Delle in der Fahrertüre hinterlassen hatte, fuhr ein bislang Unbekannter einfach weiter.

Eine böse Überraschung erlebte am Montagvormittag ein 48-Jähriger in Lechhausen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann gegen 10 Uhr seinen grauen VW-Kleintransporter am rechten Fahrbahnrand der Neuburger Straße auf Höhe der 30er-Hausnummern geparkt.

Als er etwa 45 Minuten später wieder zu seinem Firmenfahrzeug zurückkam, sah er einen abgefahrenen linken Außenspiegel und eine Delle in der Fahrertüre. Vom Verursacher des Schadens fehlt bis heute jede Spur. Der entstandene Schaden wird auf circa 850 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der 0821/323 2310 zu melden. (nist)