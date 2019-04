10:00 Uhr

Lechhausen erhält modernste Bibliothek

Umzug vom Hinterhof direkt an die Blücherstraße. Nach dem Umbau wird sich die Fläche annähernd verdreifachen.

Von Silvia Kämpf

Eine der modernsten Büchereien Deutschlands bekommt der Augsburger Stadtteil Lechhausen. Dort, wo bislang an der Blücherstraße Obst und Gemüse zu haben waren, soll künftig Bildung Früchte tragen. Wie der zuständige Referent Hermann Köhler bei einem Ortstermin mitteilte, hat die Stadt Augsburg vor, etwas gegen den bisherigen Hinterhof-Charakter zu unternehmen. Außerdem soll die Einrichtung von 200 auf rund 570 Quadratmeter ausgebaut und modern ausgestattet werden.

Architekt Wolfgang Walcher stellte seine Pläne im kleinen Kreis schon einmal vor. Demnach wird sich entlang der Blücherstraße ein Schaufenster zur Bibliothek eröffnen. Dort wird ein Lese-Café entstehen, wo neben Lesungen auch Buchvorstellungen und Vorträge stattfinden können. Im hinteren Bereich des Raumes wird ein Service- und Info-Point installiert. Außerdem soll es einen Bereich für EDV-Recherche und eine Game-Zone geben. Ziel ist laut Hermann Köhler eine 24-Stunden-Öffnung, wobei zumindest die Rückgabe der Ausleihen rund um die Uhr möglich ist.

Eine Einrichtung von angemessener Qualität

Wichtig ist dem Bildungsreferenten, dass Augsburgs bevölkerungsreichster Stadtteil in den Räumen der Koller Grundbesitz AG eine Einrichtung von Qualität erhält. Die abschließende Kostenrechnung sei zwar noch nicht erfolgt, doch sind sich die Planer einig, dass sie sich in einem sechsstelligen Bereich bewegen wird. So erfolge am seit 1982 als Stadtteilbücherei genutzten Standort ein wichtiger Bestandteil der Stadtteilsanierung und -entwicklung. Spätestens in einem Jahr sei mit Fertigstellung der sogenannten „Open Library“ zu rechnen. Sie soll die Voraussetzung dafür schaffen, zusätzliche Öffnungszeiten ohne Personal zu ermöglichen.

Laut Köhler will die Stadtteilbücherei mit Aufenthaltsqualität punkten. So soll es möglich sein, in den Räumen zu spielen, ohne Eintritt zu bezahlen, oder sich ins Lesecafé zu setzen, ohne konsumieren zu müssen. Geplant sei ein neues, zusätzliches Zentrum für Lechhausen, das über ein eigenes Treppenhaus bis ins Obergeschoss erschlossen ist.

Die nötige Ruhe für die Hausaufgaben

In der oberen Etage erhalten die Kinder ein „Lese- und Spiele-Paradies“. Dort werde es auch möglich sein, sich zum Hausaufgabenmachen zurückzuziehen und die dafür nötige Ruhe zu finden. Bücherei-Leiterin Martina Kein ist dabei die Kooperation mit der benachbarten Luitpoldschule besonders wichtig. Das Raum- beziehungsweise Farbkonzept ist auf das des Mutterhauses abgestimmt. Orange dominiert auch in der Stadtbücherei am Ernst-Reuter-Platz.

Deren langjähriger Leiter Manfred Lutzenberger, der sich aktuell auf dem Sprung in den Ruhestand befindet, wirkte noch an der Konzeption der Stadtteilfiliale mit. Die Ideen des Architekturbüros Walcher finden durchaus sein Gefallen. Wichtig ist dem Architekten vor allem „die Sichtbarkeit“. Auf diese Art soll die Einrichtung identitätsstiftend für den Stadtteil wirken. Deshalb gehen die Verantwortlichen davon aus, dass sich Besucher länger als nur zur Ausleihe dort aufhalten werden.

Themen Folgen