vor 17 Min.

Ledvance-Mitarbeiter protestieren heute gegen Schließung zum Jahresende

Das Ledvance-Werk in Augsburg soll Ende 2018 geschlossen werden.

Das Ledvance-Werk in Augsburg soll Ende 2018 geschlossen werden. Dagegen und für eine sozialverträgliche Abwicklung demonstrieren die rund 650 Beschäftigten.

Wegen der aktuellen Entwicklungen beim Lampenhersteller Ledvance – das Werk in Augsburg soll Ende 2018, der Maschinenbau spätestens 2019 geschlossen werden - ruft die IG Metall Augsburg die rund 650 Beschäftigten heute zu einer Protestkundgebung vor dem Werk in der Berliner Allee auf. Um 13.30 Uhr wollen sich dort Gewerkschaftsvertreter und Mitarbeiter vor Tor 1 versammeln, um erneut gegen die Werksschließung beziehungsweise für ihre sozialverträgliche Abwicklung zu protestieren. „Wir fordern sozialverträgliche Lösungen und einen Verzicht auf die Schließung bereits zum Jahresende“, so Angela Steinecker, Unternehmensbeauftragte der IG Metall. Jürgen Wechsler, Bezirksleiter der IG Metall Bayern, sagt: „Das Vorgehen von Ledvance akzeptieren wir nicht. Sie können nicht einfach so das Augsburger Werk schließen. Das Unternehmen hat eine Verantwortung, das gilt auch für die neuen chinesischen Eigentümer.“

Bisherige Proteste gegen Ledvance-Schließung waren erfolglos

Neben Augsburg ist auch der Standort in Berlin von den Schließungsplänen betroffen. Dazu kommen Personalabbaupläne die vorsehen, 1400 der 2200 Arbeitsplätze in Deutschland zu streichen. Deshalb sollen morgen Beschäftigte aller Standorte zudem vor der Konzernzentrale in Garching gegen die Ledvance-Pläne mobil machen.

Bisher waren die Proteste von Arbeitnehmern und Gewerkschaft erfolglos. In der vergangenen Woche hatte die Unternehmensführung von Ledvance offiziell bestätigt, an der Werksschließung in Augsburg festzuhalten. Das Standortkonzept der Arbeitnehmerseite, das ein zukunftsfähiges Betriebsmodell vorgestellt hatte, wurde damit abgelehnt. Wie es mit der Logistik-Sparte in Augsburg weitergeht, ist nach wie vor ungewiss. Auch hier wurde der Geschäftsleitung ein entsprechendes Konzept zum Erhalt des Standorts vorgelegt. (nist)