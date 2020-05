Leerstände: Wie die Stadt die Karolinenstraße umgestalten will

Irgendwo muss man das ganze doch logisch nachvollziehen. Warum schließt eine Drogerie im Zentrum? Weil es in jedem Stadtteil irgendwo eine Drogerie gibt, und sich niemand die Mühe macht, dafür extra in die Straßenbahn einzusteigen. Mit der Möglichkeit, im Internet einzukaufen gibt es (für mich persönlich) eigentlich fast nichts mehr, wofür sich ein Besuch der Augsburger Innenstadt lohnen würde, leider!

Das Konzept mit dem Einkaufen im Zentrum und Wohnen am Rand funktioniert nur in Kleinstädten mit kurzen Wegen. Großstädte werden irgendwann einmal polyzentrisch, was ja auch durchaus sinnvoll ist, wenn sich keine trostlosen Schlafstädte entwickeln sollen.

Die Mühe, den Umsatz von Einkaufsstraßen mit breiten Gehwegen und schmalen Fahrbahnen zu steigern (wahrscheinlich dann auch noch wegen dem Platzmangel fahrradfeindlich), wird vergebens sein. Langfristig müssen die Geschäfte an den Bedarf der Bewohner der Innenstadt, die zum Einkaufen nicht anreisen müssen, angepasst sein. Dann wird in der Innenstadt eben nur mehr noch die Freizeit konsumiert, wie es auch in der Maximilianstraße sehr gut funktioniert.

Meine Meinung ist, dass es keinen Sinn macht, mit aufwändigen Maßnahmen gegen einen Trend ankämpfen zu wollen, anstatt die Chancen zu nutzen, die er bietet. Das Sterben der Geschäfte in der Innenstadt gabe es bereits auch vor Corona.

Antworten Melden Permalink