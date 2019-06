vor 37 Min.

Legionellen: Der Wohnungs-Konzern ist in der Pflicht

Ein Legionellenbefall mach den Menschen in einer Wohnanlage in der Jakobervorstadt das Leben schwer. Manche können nicht Duschen.

Warum Vonovia kulant zu betroffenen Mietern sein sollte und die Wasseranlage schnellstens saniert werden muss.

Von Eva Maria Knab

Wenn Legionellen in großer Zahl die Wasseranlage eines Hauses verseuchen, ist damit nicht zu spaßen. Denn dann ist die Gesundheit von Hausbewohnern in Gefahr. Beim jüngsten Legionellenalarm in einem großen Augsburger Wohnblock an der Unteren Jakobermauer war die Kontamination extrem hoch. Experten aus dem Gesundheitsbereich sprechen von einer „Alarmstufe rot“.

Zwar hat der Eigentümer der Wohnanlage, der deutsche Immobilien-Konzern Vonovia, eine Bekämpfung der Legionellenplage eingeleitet. Es gab „Erstmaßnahmen“ und die Ankündigung größerer Arbeiten an der Wasseranlage. Damit wurden die geltenden Vorschriften erfüllt. Das Problem mit der Wasserversorgung des Gebäudes ist aber offenbar sehr groß. Denn Hausbewohner berichten, seit Jahren gebe es immer wieder Legionellen-Alarm – mit Duschverbot und weiteren Unannehmlichkeiten im Alltag für die Mieter. Für all den Ärger über Monate hinweg gab es nicht einmal eine Mietminderung.

Schon zum zweiten Mal negativ aufgefallen

Der Wohnungskonzern sollte sich in dieser Sache kulanter zeigen. Und vor allem sollte er seine Wasseranlage schnellstmöglich gründlich sanieren. Die Gesundheit von Mietern immer wieder aufs Spiel zu setzen, das geht gar nicht. Es ist zudem auch noch der zweite Fall innerhalb weniger Tage, bei dem Vonovia in Augsburg negativ auffällt: Das Unternehmen handelte bei der Rattenplage in seiner Wohnanlage an der Prinzstraße erst nach massiven Protesten von Nachbarn und verschlampte auch noch ein Schreiben mit einer Fristsetzung des Gesundheitsamtes.

