Legionellen: Mieterin kann bei Hitze nicht duschen

Mieterin Marina Huber (Name geändert) ist mit ihren Nerven am Ende. Seit Wochen kann sie in ihrer Wohnung an der Unteren Jakobermauer 9 nicht duschen – wegen Legionellenalarms. Und jetzt auch noch diese Hitze. „Das ist besonders unangenehm“, sagt sie. Auch andere Mieter in dem großen Block mit über 100 Parteien machen sich große Sorgen, vor allem um ihre Gesundheit.

Marina Huber wohnt in einer Anlage von Vonovia, einem der größten deutschen Wohnungsunternehmen. Dort gebe es seit Februar Probleme mit Legionellenbefall in der Wasseranlage, erzählt sie. Wenn diese Stäbchenbakterien in hohen Konzentrationen vorkommen, können sie beim Einatmen von Wasserdampf gesundheitsschädlich sein, etwa eine schwere Lungenentzündung auslösen. Für Menschen mit Immundefekten oder Kinder können sie sogar tödlich sein.

Duschen ist nicht möglich

Marina Huber erzählt, Vonovia habe zugesagt, man werde sich um das Problem kümmern. Doch dann sei es noch schlimmer geworden. Am 1. Juni erhielten Mieter ein Schreiben, das für große Unruhe sorgte. Danach erreichte der maximal gemessene Wert in der gesamten Trinkwasserversorgungsanlage des Wohnblocks 60 000 „koloniebildende Einheiten“ (KBE) pro 100 Milliliter Wasser. Das gilt als extrem hohe Legionellenbelastung. „Bei den vorliegenden Werten kann eine mögliche Gesundheitsgefahr nicht ausgeschlossen werden“, schrieb Vonovia. Die Bewohner in dem Block mit mehr als 100 Parteien wurden gebeten, bis auf Weiteres die Duschen nicht mehr zu benützen und Wasserdampf zu vermeiden. Marina Huber muss nun schon seit Wochen zu ihrem Freund gehen, wenn sie sich unter die Dusche stellen will. Das Leben daheim in ihrer Wohnung sei für sie sehr eingeschränkt, sagt sie. Sie sei sehr verunsichert und habe Angst, krank zu werden.

Was sagt das Unternehmen?

Vonovia teilt mit, man habe bereits reagiert. Pressesprecher Matthias Wulff sagt auf Anfrage, vor drei Monaten habe es den ersten Legionellen-Befund gegeben. „Im Sinne des verantwortlichen Umgangs und auch der gesetzlichen Regelungen sind wir am Tag des Befunds sofort tätig geworden.“ Man habe die Mieter informiert und die Temperatur am Warmwasser-Speicher auf mindestens 60 Grad erhöht, um das Problem in den Griff zu bekommen. In den betroffenen Wohnungen habe man Armaturen, Schläuche und Eckventile und auch die Steril-Handbrausen austauschen lassen, die das Duschen sicher machen sollen. Das Trinken legionellenhaltigen Wassers werde als gesundheitlich unbedenklich angesehen.

Offenbar gab es aber nicht in allen betroffenen Wohnungen Gegenmaßnahmen. Marina Huber sagt, „bislang wurde bei mir kein Duschkopf ausgetauscht“. Auch eine andere Mieterin ist deshalb schlecht auf ihren Vermieter zu sprechen. Romina Colaianni erzählt, bei ihr sei der neue Duschkopf in einer Tüte an der Türklinke gehangen. Das sei vor etwa zwei Wochen gewesen. Sie habe ihn selber einbauen müssen „Die machen es sich ganz schön einfach.“ Auch die Studentin sorgt sich um ihre Gesundheit. Das Problem mit den Legionellen im Haus sei weiterhin nicht grundsätzlich gelöst.

Wie sieht die Lösung aus?

Vonovia-Sprecher Wulff kündigt gegenüber unserer Zeitung weitere Maßnahmen an. Die Filter seien nur eine temporäre Lösung, damit die Bewohner möglichst schnell wieder ungestört in ihren Wohnungen leben könnten. In dem Objekt seien größere Arbeiten in Planung, die die haustechnischen Mängel an der Wasseranlage beheben sollen. Einen Zeitpunkt, wann die Sanierung stattfinden soll, nennt er nicht.

Einige Mieter an der Unteren Jakobermauer zweifeln inzwischen an den Ankündigungen des Immobilienkonzerns. Marjetka Mavsar sagt, grundsätzlich sei sie mit ihrer Wohnung sehr zufrieden, aber bei Vonovia dauere es sehr lange, bis sich bei Problemen etwas tue. Mieterin Brigitte Müller (Name geändert) sagt, sie habe inzwischen große Angst um ihre Gesundheit. In der Wohnanlage habe es bereits 2017 und 2018 Legionellen-Probleme gegeben. Ihr Duschkopf sei schon mehrfach ausgetauscht worden. Nun sei es zum dritten Mal so weit, und das massiv. Sie glaubt inzwischen, dass die Stäbchenbakterien ein Auslöser ihrer Erkrankung der Atemwege sein könnten, die sie nicht mehr los werde.

Augsburger Gesundheitsamt hat mehr Fälle

Beim Gesundheitsamt der Stadt Augsburg will man aus „Datenschutzgründen“ nichts zu dem konkreten Fall sagen. Generell sei vorgeschrieben, dass Eigentümer von größeren Wohngebäuden die Warmwasseranlagen jährlich auf Legionellenbefall untersuchen lassen müssen, sagt Gesundheitsamtsleiter Dr. Ulrich Storr. Ab einem leicht erhöhten Wert von 100 KBE muss das Gesundheitsamt informiert werden. Der Eigentümer muss dann die Menge der Legionellen im Trinkwasser reduzieren. Ab 10 000 KBE sprechen Experten von einer sehr hohen Belastung. In solchen Fällen müsse der Immobilienbesitzer ein Infektionsrisiko für die Bewohner ausschließen und weitere Maßnahmen ergreifen, so Storr. Das Gesundheitsamt gehe bei Legionellenproblemen in einem dreistufigen Verfahren vor. Dieses könne bis hin zu Abschaltung einer belasteten Wasseranlage reichen. Aktuell sei das Amt mit den Eigentümern von rund zehn großen Augsburger Wohnanlagen im Gespräch, um ungeeignete Wasseranlagen technisch zu ertüchtigen oder so umzubauen, dass Probleme dauerhaft behoben werden.

Das sind Legionellen 1 / 5 Zurück Vorwärts Legionellen sind Bakterien, die natürlicherweise im Süßwasser vorkommen.

Sie können sich beispielsweise in Duschen, Whirlpools oder in Klimaanlagen vermehren.

Zu einer Erkrankung bei Menschen kann das Einatmen von bakterienhaltigem Wasser in Form feinster Tröpfchen führen.

Legionellen können sowohl eine schwere Lungenentzündung (die sogenannte Legionärskrankheit) als auch das Pontiacfieber, eine grippeähnliche Erkrankung, verursachen.

Erstmals wurden Legionellen im Juli 1976 im Bellevue-Stanfort Hotel in Philadelphia gefunden. Dort erkrankten beim 58. Kongress amerikanischer Ex-Soldaten (American Legion) 180 Delegierte, 29 starben.

Im Wohnblock an der Unteren Jakobermauer ist die Stimmung bei Mietern derzeit nicht nur wegen des Legionellenproblems im Keller. Einige hatten gehofft, von Vonovia für den Ärger eine Mietminderung zu erhalten. Vergeblich. Pressesprecher Matthias Wulff sagt, man bedauere die Unannehmlichkeiten für die Mieter. Die Wohnungen könnten aber weiterhin genutzt werden, das Unternehmen habe das Infektionsrisiko abgestellt. Was Mieterin Romina Colaianni besonders ärgert: Zum 1. Juli habe Vonovia auch noch die Miete erhöht. Sie müsse monatlich acht Euro mehr zahlen – künftig dann 579 Euro für 34 Quadratmeter. "

