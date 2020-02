05.02.2020

Leicht verletzt: Zwei Männer überfallen Frau

Zwei Männer haben in Augsburger eine 34 Jahre alte Frau überfallen. Sie konnte verhindern, dass sie ihr Handy stahlen, wurde aber verletzt.

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Dienstag offenbar versucht, eine Frau in der Jakoberwallstraße auszurauben. Nach Angaben der Polizei war die 34-Jährige gegen 14.40 Uhr zu Fuß in der Straße unterwegs, als sie an der Bushaltestelle City-Galerie ein Unbekannter von hinten anrempelte und ihre über die Schulter getragene Handtasche entreißen wollte. Kurz darauf kam demnach ein zweiter Mann hinzu und versuchte, das Handy der Frau wegzunehmen, das sie in der Hand hatte. Die 34-Jährige konnte die Wegnahme ihrer Sachen verhindern, stürzte dabei jedoch zu Boden.

Die beiden jungen Männer flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Die Frau ging daraufhin in ein nahe gelegenes Geschäft und ließ von einem dortigen Mitarbeiter die Polizei verständigen. Da sie leichte Verletzungen im Gesicht und an der Hand aufwies, wurde sie zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Augsburger Polizei sucht zwei Täter

Die beiden Täter sollen beide etwa 20 Jahre alt sein, die Polizei beschreibt sie als „südländischen Typs“. Einer von ihnen war laut Beschreibung mit einer dunklen Jeans und einer blauen Jacke mit Patches an beiden Ellenbogen bekleidet. Der andere trug demnach eine dunkle Jeans und dunkle Oberbekleidung. Da sich zum Tatzeitpunkt mehrere Menschen an der Bushaltestelle aufhielten, sollte es laut Polizei Zeugen geben. Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen nun, sich unter Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden. (jaka)

