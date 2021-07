Sonja Keil kann nicht nur Hürden nehmen

Die 35-Jährige zeigt in Aichach einen überzeugenden Wettkampf und holt sich den bayerischen Titel der Altersklasse W35.

In Aichach wurden die bayerischen Senioren-Mehrkampfmeisterschaften ausgetragen und die schwäbischen Mehrkampftitel vergeben. Dazu wurden noch die schwäbischen Meister über die 800 Meter ermittelt. Auf fremdes Terrain begab sich Hürdenläuferin Sonja Keil von der LG Augsburg, die sich den bayerischen Titel der Altersklasse W35 mit 372 Punkten sicherte. Die 35-jährige Berufsschullehrerin stellte dabei fünf persönliche Bestleistungen auf.

So lief sie die 100 Meter in 12,93 Sekunden, die 800 Meter in 2:25,43 Minuten (Platz zwei der deutschen Senioren-Bestenliste), kam im Weitsprung auf 5,79 Meter, im Kugelstoßen auf 8,51 Meter und überquerte im Hochsprung 1,32 Meter.

Godo Kurten gewinnt schwäbischen Titel über 800 Meter

Schwäbischer Meister über die 800 Meter wurde Godo Kurten von der LG Augsburg in 2:01,78 Minuten. Er lief neue persönliche Bestzeit und verbesserte sich um beeindruckende 16,91 Sekunden. Es siegte der außer Konkurrenz startende Julian Borgelt aus Gütersloh (1:58,13 Minuten). Vierter wurde Felix Luckner (Stadtwerke München) in 2:02,91 Minuten.

Den schwäbischen Titel der U18-Junioren über die 800 Meter holte sich Ben Berger (LG Augsburg). Auch er siegte in neuer persönlicher Bestzeit von 2:06.76 Minuten. Bei den U18-Juniorinnen belegten Emilia Weis (persönliche Bestzeit 2:29,13 Minuten), Anna Köber (2:31,90) und Simona Launer (2:48,95) die Plätze zwei, drei und vier. (ref)