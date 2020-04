16.04.2020

Leo Dietz stellt die Machtfrage in der Augsburger Rathaus-CSU

Parteifreunde und Konkurrenten: Leo Dietz (links) und Bernd Kränzle ringen um den Vorsitz in der CSU-Stadtratsfraktion in Augsburg.

Plus Polit-Urgestein Bernd Kränzle muss bei der Wahl des Fraktionsvorsitzenden mit einem Gegenkandidaten rechnen. Es sieht nach einer Kampfabstimmung aus.

Von Jörg Heinzle

Er ist eine der wichtigsten Persönlichkeiten in der Augsburger Kommunalpolitik – und das schon seit Jahrzehnten. Polit-Urgestein Bernd Kränzle, 77, gehört seit über 50 Jahren der CSU an. Er war 28 Jahre Landtagsabgeordneter und sitzt seit 1972 im Stadtrat. Nun aber muss er damit rechnen, dass er eine Schlüsselposition in der Stadtpolitik verlieren könnte. Leo Dietz, 53, will ihn an der Spitze der CSU-Stadtratsfraktion ablösen. Sollte Kränzle nicht von sich aus verzichten, was als unwahrscheinlich gilt, läuft es auf eine Kampfabstimmung um den Fraktionsvorsitz hinaus.

