Leselust im Klostergarten

Die Benediktinerabtei St. Stephan lädt in ihre grüne Oase ein. Das Konzept: In vier Stunden ein Buch lesen

Von Oliver Wolff

„Ein ganzes Buch habe ich schon länger nicht mehr gelesen“, sagt Malis Berger. Im Klostergarten der Benediktinerabteil St. Stephan hat die Augsburgerin es sich gemütlich gemacht, sitzt im Halbschatten unter einem Baum und liest im Buch „Der Junge muss an die frische Luft“, der Biografie von Hape Kerkeling. Die Verfilmung habe sie schon zweimal gesehen. Nun ist das Buch an der Reihe. „Ich habe zu Hause auch einen Garten, dort komme ich aber selten zum Lesen, weil immer etwas zu tun ist.“

Malis Berger und 13 weitere Teilnehmer haben sich im Klostergarten bei der Veranstaltung „Ein ganzes Buch lesen“ eingefunden. Das Konzept ist schnell erklärt: Interessierte bringen ein Buch ihrer Wahl mit, das sie innerhalb von vier Stunden ganz lesen können. Seinen Ursprung hat die Aktion in der benediktinischen Lesekultur, erklärt Abt Theodor Hausmann. „In der Benediktinerregel, wonach wir leben, steht: Wer nicht lesen und das Gelesene deuten kann, lebt nicht selbstständig“. Auch die Mönche sollen der Tradition nach etwa in der Fastenzeit ein Buch lesen. „Wir geben den Teilnehmern die Möglichkeit, in einem geschützten Raum zur Ruhe zu kommen.“ Der 13-jährige Benedikt ist mit seinem Onkel aus Günzburg gekommen. Er selbst sei eigentlich eher ein Gelegenheitsleser. „Hier kann man abschalten, den Gedanken freien Lauf lassen und den Schulstress ablassen“, so Benedikt. Er hat dazu das Buch „Die Stufen im Kamin“ von William Corlett mitgebracht. André Dannenbach ist mit seiner Frau zum Lesetag gekommen und sagt: „Wir wohnen hier ganz in der Nähe, haben aber keinen eigenen Garten.“ Beide sind zum ersten Mal im Klostergarten zu Gast und sind begeistert von der „grünen Oase mitten in der Stadt“. Dannenbach liest im Buch „Sommerliebe“ von Gabriela Zapolska – passend zum frühsommerlichen Wetter am Samstag.

Waltraud Bauer kennt den Klostergarten schon länger – ihr Ehemann Hans Schneider war am Gymnasium bei St. Stephan Mathe- und Physiklehrer, erzählt sie. „Zuhause fehlt mir meist die Zeit und Konzentration, ein Buch zu lesen.“ Dabei hat Bauer noch einige ungelesene Bücher zu Hause. „Ich komme an keiner Buchhandlung vorbei, ohne irgendetwas mitzunehmen.“ Für die Aktion hat sie „Damit du dich im Viertel nicht verirrst“, ein Roman vom Literatur-Nobelpreisträger Patrick Modiano, mitgebracht. Vier Stunden unter einem Baum sitzen, das Handy ausmachen und schmökern – genau nach dem Geschmack des Ehepaars.

Am Samstag, den 29. Juni finden im Klostergarten um 11 und 16.30 Uhr Lesungen statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro. Anmeldung unter 0821/32960.

