Leseraktion: Wir suchen die schönsten Weihnachtsgeschenke

Geschenke sind Teil des Weihnachtsfestes. Aber wie macht man jemandem, den man mag, eine besondere Freude? Leser können uns jetzt ihre gelungenste Weihnachtsüberraschung schildern.

Wie macht man einem Menschen, den man mag, eine besondere Freude? Bis Weihnachten ist nicht mehr viel Zeit, um diese Frage zu klären. Die Auswahl an Geschenken ist riesig: von klein bis groß, von günstig bis teuer, selbst gemacht oder vom Profi organisiert. Trotzdem ist es nicht einfach, mit dem Weihnachtspräsent beim Beschenkten ins Schwarze zu treffen. Aber manchmal gelingt das eben doch.

Wir wollen von Ihnen, liebe Leser, wissen, ob Sie schon einmal ein besonderes Geschenk gemacht oder erhalten haben. Dabei geht es nicht nur um materielle Präsente, es kann auch der Heiratsantrag unterm Christbaum oder ein besonders schönes Wiedersehen mit einem lieben Menschen sein. Erzählen Sie uns die Geschichte dieses Geschenks, wie es dazu kam, wie der Beschenkte reagierte. Schicken Sie uns gerne auch - wenn möglich - ein Foto dieses besonderen Geschenks.

An Heiligabend wollen wir Ihre schönsten Geschichten erzählen und damit auch andere Leser daran teilhaben lassen. Gerade in diesem Jahr, in dem wir uns mit so vielen Einschränkungen zurechtfinden mussten, in dem wir Freunde und Familie seltener sehen konnten, kann eine kleine, geteilte Weihnachtsaufmerksamkeit so vielleicht doppelt Freude machen.

Schicken Sie uns Ihre Geschichte samt Foto, Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer bitte per E-Mail an: lokales@augsburger-allgemeine.de. Briefe senden Sie bitte an die Augsburger Allgemeine, Lokalredaktion, Maximilianstraße 3, 86150 Augsburg. Stichwort: Weihnachtsüberraschung. Wir freuen uns auf Ihre Erzählungen. (eva)

