vor 36 Min.

Leseraktion: Wir suchen nach den schönsten Weihnachtsüberraschungen

Weihnachtsgeschenke können etwas ganz Besonderes sein. Bertram Rapp aus Augsburg hat es geschafft, seine Frau sprachlos zu machen. Leser können uns über ihr schönstes Geschenk schreiben.

Von Eva Maria Knab

Corona drückt auf die Stimmung. Da kann ein schönes Weihnachtsgeschenk sehr willkommen sein. Aber wie findet man ein Präsent, das nicht nur Freude macht, sondern auch noch überraschend ist? Dem Augsburger Bertram Rapp ist das schon mal gut gelungen. An Heiligabend 2013 unterm Christbaum war seine Frau Christine für einen Augenblick völlig baff.

Augsburger überrascht seine Partnerin mit einem raffiniert eingefädelten Coup

Der Patentanwalt lebte damals schon länger ohne Trauschein mit seiner Partnerin zusammen. Alles schien gut in der Beziehung, so wie es war. "Wir waren glücklich", sagt Rapp. Doch dann entschloss er sich vor sieben Jahren, an Weihnachten für eine große Überraschung zu sorgen. Und er fädelte seinen Coup auch noch raffiniert ein.

An Heiligabend unterm Christbaum daheim in der Wohnung überreichte er seiner Christine erst einmal ein eher normal aussehendes Weihnachtspräsent - ein winziges, hübsch verpacktes Kästchen mit einer Schleife. Darin steckte ein Trinity-Ring von Cartier aus Gold in drei verschiedenen Farben. "Ich dachte mir damals, ein schöner Ring ist in jedem Fall richtig." Doch eigentlich hatte der Anwalt noch ein ganz anderes Geschenk im Sinn. "Sozusagen als add on wollte ich Christine einen Heiratsantrag machen", erzählt er. Wie würde sie spontan reagieren? Für Rapp war die Antwort auf diese Frage damals selber sehr spannend.

Einen Antrag auf die übliche Art hatte er nie in Betracht gezogen. Romantisch essen gehen und sich dort seiner Liebsten zu erklären, das findet er zu "standardmäßig", wie er sagt. "Die Gelegenheit unterm Weihnachtsbaum fand ich hingegen sehr schön." Auch hier war für Kerzenschein und eine bewegende Stimmung gesorgt. Mit einem hatte der Anwalt allerdings nicht unbedingt gerechnet. "Nach meinem Antrag hat es ihr die Sprache verschlagen, sie hatte zu diesem Zeitpunkt nicht damit gerechnet", erinnert er sich. Rapp musste ein bis zwei bange Minuten warten - sie dehnten sich für ihn sehr lange - dann fiel ihm seine Christine um den Hals. Die Überraschung war gelungen und das Happy End kam vier Monate später. Im darauffolgenden April ließen sich Bertram und Christine Rapp im Fürstenzimmer des Augsburger Rathauses vom damaligen Oberbürgermeister Kurt Gribl trauen.

Wir suchen nach schönen Geschichten zu Weihnachtsgeschenken

Christine Rapp dürfte nicht die einzige Augsburgerin sein, die schon einmal auf ganz besondere Art beschenkt wurde. Leser, die sich an ein besonders schönes oder überraschendes Weihnachtsgeschenk erinnern, können unserer Redaktion jetzt schreiben. Die bewegendsten Geschichten wollen wir zu Weihnachten veröffentlichen.

Beiträge mit Bild, Telefonnummer und einem Text, wie es zu dem besonderen Geschenk kam, senden Sie bitte per E-Mail an lokales@augsburger-allgemeine.de

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen